L' auto finisce nel fossato mentre vanno a scuola | morto Alessandro | 16 anni Feriti i due

Incidenti : auto finisce in un fosso - un morto e due feriti nel Cremonese : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale a Melotta, frazione del comune di Casaletto di Sopra in provincia di Cremona, poco dopo le ore 8. Il bilancio è di un minorenne morto e di due giovani amici feriti. L'auto con i tre ragazzi a bordo è finita in un fosso per cause ancora da acce

Incidente mortale a Gaiole in Chianti - auto finisce nel fiume : Gaiole in Chianti , Siena, , 21 novembre 2018 - Incidente mortale in via Verdi a Gaiole in Chianti. Una persona è morta sul colpo nel ribaltamento dell'auto sulla quale viaggiava. La vettura è finita ...

Scontro tra due auto : Fiat Uno finisce in un fossato - morto il conducente : La vittima è un uomo di 49 anni. L'occupante dell'altra vettura, una Bmw, è risultato positivo all'alcol test

Finisce con lo scooter sotto un’auto a Catania : Roberto muore a 17 anni - ferito l’amico : Roberto Battaglia è morto a 17 anni in un incidente stradale a Pedara, Catania. Era a bordo del suo scooter quando ne ha perso il controllo ed è caduto finendo sotto un'auto. ferito gravemente, anche se non è in pericolo di vita, un amico coetaneo che viaggiava con lui.Continua a leggere

Isernia - accusa un malore in auto e finisce contro un palo della luce : Grande spavento per un automobilista pentro colpito da malessere mentre era alla guida. L'uomo è stato affidato alle cure del 118. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco Isernia. Ha accusato ...

Catanzaro. auto finisce fuori strada - Tommaso (24 anni) e Carmine (31 anni) morti sul colpo : Tragico incidente stradale nella notte nel catanzarese. I due ragazzi viaggiavano sulla strada statale 180, in località Ertogrande tra il comune di Sersale ed il comune di Cropani. Con loro in macchina c'era un'altra giovane che è rimasta illesa.Continua a leggere

Tragedia in Perù - l'autobus di una squadra studentesca finisce in un burrone : almeno 7 morti : almeno sette persone- la maggior parte bambini- sono rimaste uccise domenica in Perù in un incidente stradale in cui un autobus è precipitato in un dirupo. Lo ha resto noto il Ministero degli ...

San Benedetto Po - auto sbanda e finisce contro un furgone : un morto e due feriti : Mantova, 2 novembre 2018 - Un morto e due feriti gravi. E' questo il bilancio di un incidente stradale accaduto oggi pomeriggio sul ponte del fiume Po a San Benedetto Po. La vittima è Luca Signorini, ...

Cina. Litiga col conducente che ha saltato la fermata - l’autobus finisce nel fiume. 13 morti : Una lite tra la passeggera di un bus e il conducente è alla base dell'incidente stradale che domenica ha visto un autobus scontrarsi con un'auto e precipitare da un ponte nel fiume Yangtze, a Chongqing, causando un bilancio di 13 morti e due dispersi.Continua a leggere

Finisce con l’auto nel fiume a causa del maltempo : gli amici lo soccorrono e accompagnano al bar : E' accaduto in provincia di Parma, non lontano dal confine con la Liguria: il giovane era rimasto illeso ed era stato accompagnato in un bar da un gruppo di amici.Continua a leggere

Maltempo : automobilista finisce contro alberi - morto all’ospedale di Bolzano : Nella notte tra lunedì e martedì un automobilista è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale causato dal Maltempo a Coldrano di Laces, in Val Venosta: l’uomo è deceduto all’ospedale di Bolzano. Il 53enne, uscito da una galleria, era finito con l’auto contro alcuni alberi abbattuti dal vento: l’impatto ha provocato il ribaltamento del mezzo. E’ la terza vittima dell’ondata di Maltempo di questi ...

Malore in auto mentre rientra dal lavoro - finisce nel canale e muore a 45 anni : TREVISO - Stava percorrendo in auto via Moglianese, da Scorzè verso Mogliano , di ritorno dalla banca dove lavorava a Martellago : improvvisamente è stata colta da un Malore, forse un infarto, e la ...

Il cane le sfugge e finisce in strada : bimba corre a salvarlo. Muoiono entrambi travolti da un’auto : JennaRae Goodbar è morta sabato pomeriggio a Lexington, in Virginia. Stava giocando con il suo Cash, ma qualcosa è andato storto. Ad un certo punto ilcane è scappato e si è messo a correre in direzione di una strada a percorrenza veloce e molto trafficata...Continua a leggere

Ancona : auto contro scooter - noto commerciante finisce in ospedale : Meldolesi, 79 anni, titolare dell'omonimo negozio di abbigliamento, Meldolesi Sport, in piazza Stamira, stava procedendo in direzione Viale quando è stato urtato da una Renault Clio che non si è ...