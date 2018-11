L’asta dei Btp è un flop - perché nessuno li vuole? : Bilancio decisamente deludente per il Btp Italia. La quattordicesima edizione del titolo di Stato dedicato ai piccoli investitori e indicizzato all’inflazione del nostro Paese ha raccolto un interesse minimo. Sia il pubblico delle famiglie, sia gli investitoti istituzionali, vale a dire le grandi banche e i fondi pensione, si sono tenuti alla larga...

Lo spread si ferma a 309 : la bocciatura della manovra già assorbita dai mercati. L'asta dei Btp Italia mai così male : Erano loro gli osservati speciali del D-Day del governo gialloverde, quello del giudizio della Commissione europea sulla manovra: i mercati. L'esito? La bocciatura storica della legge di bilancio si riflette sugli umori degli investitori con luci e ombre. Il fatto che la decisione di Bruxelles fosse nell'aria da settimane ha smorzato le tensioni sui titoli di Stato Italiani, che comunque si collocano sempre su un terreno preoccupante: lo spread ...

Di Maio : 'Basta slogan - la Terra dei Fuochi tornerà a respirare' : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Spread in rialzo a 322 punti. L'asta dei Btp Italia è un flop : Spread in rialzo e chiusure in rosso. È questa la sintesi della giornata finanziaria. Le Borse europee chiudono al ribasso (Parigi -0,79%, Francoforte -0,85%, Madrid -0,53% e Londra -0,1%). A pesare sulla generale negatività dei mercati del Vecchio Continente, il peggioramento della borsa di Wall Street. Piazza Affari riesce all'ultimo a recuperare (-0,29%) grazie al settore bancario e a Telecom (+3,95%).Sulla negatività, per quanto ridotta, di ...

Una mamma della terra dei fuochi a Di Maio : "Mia figlia ha avuto la leucemia. Basta chiacchiere - vogliamo i fatti" : "A noi non importa dei vostri litigi. A noi interessa che alle chiacchiere che sentiamo ripetere da anni seguano finalmente i fatti. Per i nostri figli, ma anche per i vostri". Wanda Busiello parla col tono accorato di chi chiede di essere ascoltato. Spera che, attraverso HuffPost, il suo grido di aiuto arrivi al Governo. "Non sappiamo dove sbattere la testa - sospira - a chi dobbiamo chiedere, con chi dobbiamo prendercela per quello che ...

Rifiuti e Terra dei fuochi - Conte : "Basta con i roghi tossici" | Prevista una cabina di regia a Palazzo Chigi : Lunedì il premier firmerà a Caserta il "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei fuochi", che prevede anche un piano di controlli ad hoc sul territorio. Intanto il ministro dell'Interno si dice ottimista sul nodo inceneritori

