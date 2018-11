L' allarme di Doris sullo spread a 300 | costi più alti se resta a lungo così elevato

ilgiornale

(Di giovedì 22 novembre 2018) In attesa dell'avvio della procedura d'infrazione contro l'Italia, la bocciatura della manovra da parte della Commissione Ue segna il punto di maggior attrito tra Bruxelles e Roma. Ma l'Istat, nella nota sulle "Prospettive economiche 2018-2019", sembra invitare il governo a non peccare di miopia: continuando a puntare il dito solo contro gli euroburocrati, il rischio è quello di trascurare quelli che sono i potenziali nemici per la crescita del Paese. Nell'elenco, l'Istituto di statistica ci mette il rallentamento del commercio mondiale, le decisioni della Bce, il peso di un eventuale peggioramento delle condizioni di finanziamento con ricadute sugli investimenti. Ma anche un impatto minore del reddito di cittadinanza, a causa dell'eventuale maggior propensione al risparmio e dell'aumento dell'inflazione. In sostanza, la previsione dell'Istat di un'espansione del Pil 2019 dell'1,3% ...