Lady Gaga e Bradley Cooper | la loro “Shallow” non si smuove dalle prime posizioni delle

Un duetto di Lady Gaga e Bono degli U2 in palio per beneficenza - come partecipare e incontrare le due star : Un fortunato o una fortunata benefattrice potranno vincere un inedito duetto di Lady Gaga e Bono degli U2. E non sarà semplicemente una canzone composta dalle due superstar americane, ma perfino ispirata dal vincitore del premio, messo in palio dalla fondazione RED di Bono. Un brano originale e dedicato a chi lo ispirerà è ciò che i due artisti hanno voluto regalare alla persona che risulterà fortunata vincitrice di una campagna di raccolta ...

La potente cover di Don’t Let Me Be Misunderstood di Lady Gaga col trombettista Brian Newman (audio e testo) : Potrebbe finire anche nella scaletta delle sue residency a Las Vegas del prossimo anno, la cover di Don’t Let Me Be Misunderstood di Lady Gaga: una versione potente e intensa quella interpretata dalla popstar del classico di Nina Simone, per l'album Showboat del trombettista Brian Newman. La cantante newyorchese, ora attrice dopo il debutto cinematografico col film record di incassi nel mondo A Star Is Born, ha inciso insieme all'amico ...

Lady Gaga assiste un’anziana ricoverata e canta per lei - la star volontaria per gli sfollati di Malibu (foto) : A guardare le immagini in cui Lady Gaga assiste un'anziana ricoverata e canta per lei, portandole conforto al capezzale, verrebbe da pensare che tutte le altre star possano solo prendere esempio. Mentre i divi italiani si dilettano a sfasciare supermercati in diretta Instagram per poi annunciare che di quel cibo "faranno beneficenza", altrove le popstar sono sempre più impegnate politicamente, si battono per i diritti civili delle minoranze ...

Lady Gaga volontaria per la Croce Rossa dopo l’incendio : Tante le star di Hollywood ad aver perso le case tra le fiamme che hanno devastato la California. Tra queste anche la popstar, Lady Gaga che dopo essersi messa in salvo dal rogo che ha avvolto la sua villa di Malibu, ha deciso di mettersi al servizio degli altri. Con una pila di cartoni della pizza in mano si è presentata in un rifugio allestito dalla Croce Rossa alla Pacific Palisades High School per distribuirla a chi era stato accolto dopo la ...

dopo averla vista in versione attrice nel film A Star Is Born, Lady Gaga stupisce ancora e veste i panni della volontaria. Stavolta, però, niente set o macchine da presa: la popstar americana ...

Lady Gaga : «Ally di A Star Is Born mi ha cambiato la vita» : «A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del film«A Star is Born», le immagini del filmLady Gaga fatica a scrollarsi di dosso il personaggio di Ally. Ma rimanere attaccata alla cantante insicura ...

Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2018 con un duetto a sorpresa in Shallow - pronti a stravincere su tutti : Sul successo di Lady Gaga e Bradley Cooper agli Oscar 2018 c'è poco da scommettere: il loro remake del classico hollywoodiano A Star Is Born è stato - ed è ancora - uno dei grandi titoli al botteghino di quest'ultimo anno e si prepara a fare incetta di statuette tra sceneggiatura, regia e soprattutto colonna sonora. Osannato dalla critica e amato dal pubblico, il film otterrà certamente delle nomination importanti e addirittura potrebbe ...

Katy Perry e Lady Gaga contro Donald Trump dopo gli incendi in California : “Egoista e senza cuore” : La gestione dell'amministrazione federale dell'emergenza incendi che ha messo in ginocchio la California ha portato all'ennesimo attacco di Lady Gaga contro Donald Trump. Fervente democratica, sostenitrice di Hillary Clinton alle scorse presidenziali, Lady Gaga ha già criticato aspramente il presidente repubblicano e le sue politiche in passato, arrivando perfino a manifestare con dei cartelli sotto la Trump Tower. Stavolta a spingerla ad ...

Miley Cyrus e Lady Gaga dopo l’incendio in California : i messaggi delle star e le case distrutte : Giorni drammatici per la California a causa degli incendi che stanno devastando la California settentrionale e meridionale. Al momento le vittime di questa disastrosa situazione sono più di 30, e sono invece 228 le persone disperse. In tanti hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni distrutte, anche personaggi noti. Sono infatti distrutte le case di Miley Cyrus e Gerard Butler, che hanno comunicato la notizia attraverso i social. La città ...

Incendio in California - è “il peggiore della sua storia” : decine di dispersi - Kim Kardashian e Lady Gaga tra gli evacuati [FOTO LIVE] : 1/142 AFP/LaPresse ...

Lady Gaga - il discorso della popstar alla cerimonia della SAG-AFTRA Foundation : 'Stiamo perdendo una generazione di giovani' : ... ha anche lavorato senza sosta attraverso la sua Born This Way Foundation credendo nei giovani, nella salute mentale e nel costruire un mondo più gentile e più coraggioso.

Lady Gaga come Whitney Houston e Mariah Carey - video del mash-up tra I’ll Never Love Again - I Will Always Love You e Without You : Da quando la colonna sonora di A Star Is Born è stata rilasciata insieme al film ed è arrivata ai vertici delle classifiche, i paragoni tra Lady Gaga e Whitney Houston per quella scena finale sulle note di I'll Never Love Again si sono sprecati. In tanti hanno paragonato il finale del remake di È nata una stella con l'esecuzione del brano più popolare della Houston nel film Bodyguard, I Will Always Love You, ma altri hanno paragonato Gaga ...

La cover di Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper interpretata da Lea Michele e Darren Criss di Glee (video) : Shallow di Lady Gaga e Bradley Cooper, leadtrack della colonna sonora del film A Star Is Born, ha conquistato anche Lea Michele e Darren Criss, ex co-star di Glee ora in tour insieme nei club degli Stati Uniti. La coppia di attori e cantanti, impegnata in un progetto live congiunto, ha deciso di inserire il brano iconico di A Star Is Born, cantato da Lady Gaga e Bradley Cooper nel film campione di incassi al botteghino, nel loro ...