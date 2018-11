L' addio alla Nazionale | Raffaella Masciadri si commuove ascoltando le parole della sua

Sony Xperia XZ2 e XZ3 entrano in Open Devices : si può sbloccare il bootloader senza dire addio alla fotocamera : In passato coloro che volevano sbloccare il bootloader su un Sony Xperia dovevano mettere in conto di "perdere" la fotocamera L'articolo Sony Xperia XZ2 e XZ3 entrano in Open Devices: si può sbloccare il bootloader senza dire addio alla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Bundesliga - dalla stagione 2021/2022 addio al posticipo del lunedì : La Bundesliga ha deciso di eliminare il posticipo del lunedì a partire dalla stagione 2021/2022, niente più monday night La Bundesliga è pronta a mandare in soffitta il posticipo del lunedì. Secondo un’indiscrezione dell’agenzia Dpa è stato infatti deciso che a partire dalla stagione 2021/2022 ogni turno di campionato si chiuderà la domenica. I tifosi in Germania hanno già più volte manifestato il proprio dissenso contro la ...

Nuova maglia Inter - addio alla tradizione : arrivano strisce verticali? : Nuova maglia Inter, NEL FUTURO- Ne avevamo parlato qualche giorno fa per quanto riguarda la Juventus, ora sembra che anche l’Inter sia decisa a dare un taglio con la tradizione per abbracciare le nuove tendenze del marketing. O meglio, più dell’Inter è lo sponsor a attuare un dietrofront rispetto alla storia ultracentenaria del club milanese. […] L'articolo Nuova maglia Inter, addio alla tradizione: arrivano strisce verticali? proviene da ...

L'addio alla Nazionale - la lettera di Raffaella Masciadri alla maglia azzurra : 'Ho il cuore che rischia di scoppiarmi' : Contro la Svezia, 21 novembre ore 20.30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena , per la Nazionale femminile di basket sarà ultimo impegno per la qualificazione all' europeo del 2019. E sarà anche l'ultima in campo per il capitano della Nazionale Raffaella Masciadri ,...

Il cuore batte forte - le lacrime bagnano il foglio : “GRAZIE” - la lettera d’addio di Raffaella Masciadri alla Nazionale : Raffella Masciadri dice addio alla maglia azzurra: la lettera scritta dalla capitana è commovente Raffaella Masciadri ha annunciato l’addio al basket giocato ormai da qualche mese: la 38enne cestista italiana aveva spiegato che al termine del 2018 interromperà la sua carriera da giocatrice e che le sue ultime partite in maglia azzurra sarebbero state quelle di novembre per le qualificazioni all’Eurobasket 2019. La campionessa ...

Matteo Salvini e Elisa Isoardi - dopo l’addio insieme alla cena di gala : Matteo Salvini ed Elisa Isoardi di nuovo insieme. dopo la rottura, il vice premier e la conduttrice de ‘La prova del cuoco’ si sono rivisti a una cena di gala e, inevitabilmente, le foto del loro incontro sono finite subito in rete. Un passo indietro. Era stata la Isoardi a comunicare la fine della relazione a mezzo Instagram con una foto intima di loro due a letto. Foto che era stata aspramente criticata. Il vice premier le aveva fatto eco ...

Brexit - se salta l'accordo addio alla barretta Mars : Se salta l'accordo sulla Brexit, gli inglesi rischiano di dire addio (anche) al Mars. Già, la barretta di cioccolato con il caramello all"interno.Il motivo? Due dei ventuno ingredienti che compongono la barretta vengono importanti dall'estero e in caso non ci sia il "deal" per l'uscita dal Regno Unito dall'Unione Europea, questi due ingredienti probabilmente non saranno più comprati dal produttore a causa del prezzo più che elevato. Oltre al ...

La Tav pone l'Appendino ad un bivio : addio alla maggioranza o parte di città : La manifestazione No Tav prevista per l'8 dicembre ha scatenato grande tensione tra Appendino e i suoi consiglieri che la vorrebbero in prima linea in veste ufficiale. Ecco gli scenari che si pongono ...

Red Canzian - addio alla mamma Gianna : «Ti penso lassù - insieme a papà». Lutto per i Pooh : 'È stata la mia più grande fan e l'ultima dei Pooh, era entusiasta e orgogliosa di me, mi ha amato magari più di quanto meritassi'. Così Red, Bruno, Canzian alla morte della mamma Caterina ...

Pedrosa dice addio alla MotoGP - il post di ringraziamento ai fan è commovente : “sarete per sempre nel mio cuore” : Dani Pedrosa ha corso a Valencia l’ultima gara della sua carriera in MotoGP il pilota spagnolo ha voluto rivolgere un dolce messaggio ai fan prima del suo ritiro Sotto il diluvio universale che si è abbattuto su Valencia, Dani Pedrosa ha corso l’ultima gara di MotoGP della sua carriera. Il pilota spagnolo, ha chiuso la gara di Valencia in 5ª posizione, classificandosi 11° alla fine del Motomondiale 2018, l’ultimo della ...

Tv in lutto : addio alla star della serie cult che per anni ha appassionato il pubblico : lutto nel mondo della tv: addio alla star di un telefilm cult che ancora oggi viene riproposto sul piccolo schermo. È morta il 14 novembre 2018 Katherine “Scottie” MacGregor, la star de La casa nella prateria. Aveva 93 anni. Nella popolare serie tv, l’attrice interpretava Harriet Oleson, l’insopportabile mamma della capricciosa Nellie. Prodotta tra il 1974 e il 1983 e tratta dai romanzi autobiografici, pubblicati tra il ...

George Clooney dice addio alle due ruote. Amal lo fa scendere dalla moto : «Il terrore dopo l'incidente» : George Clooney mette la sua Harley in vendita all'asta a scopi benefici, me sembra che dietro ci sia lo zampino della moglie Amal Alamuddin . Il noto avvocato infatti avrebbe letteralmente costretto ...

addio alla "giungla" dei Compro Oro - si cambia : ma c'è qualcosa che non torna : La crisi economica ha aumentato a dismisura il numero dei Compro Oro in tutte le città italiane, e ora si prova a mettere...

Stan Lee morto a 95 anni : addio alla leggenda dei fumetti della Marvel Comics : È stato il creatore di personaggi iconici come i Fantastici Quattro, Spider-Man, X-Men e Hulk, Thor. Una leggenda nel panorama fumettistico mondiale. Stan Lee è morto a 95 anni lunedì mattina in un ospedale di Los Angeles. Nato a new York nel 1922 è noto per i suoi cameo in quasi tutte le produzioni Marvel, tra cui ne Guardiani della galassia, vari Spider-Man, The Avengers e Black Panther.”Mio padre amava tutti i suoi fan”, ha detto ...