La Ue ci condanna per il Def E il premier chiude gli occhi

Il capo spirituale di una grande chiesa evangelica in Corea del Sud è stato condannato a 15 anni di carcere per avere violentato otto sue fedeli : Lee Jae-rock, un pastore di 75 anni molto famoso in Corea del Sud e a capo della grande chiesa evangelica Mamin Central Church, è stato condannato a 15 anni di carcere per avere violentato otto donne fedeli al suo culto.

Bendtner va in carcere : confermata la condanna di 50 giorni per l'ex Juventus : Mai così in basso in una carriera sempre più a picco, lui che a 30 anni è destinato ad affrontare la prova più dura della sua vita. confermata la condanna a 50 giorni di carcere senza condizionale per ...

Non prendo ordini da una donna! 34enne condannato per insubordinazione : Non voleva eseguire gli ordini di una donna, nonostante fosse sua superiore: succede nella Marina Militare, e il protagonista della storia è un 34enne, Alessandro S., che è stato condannato per insubordinazione dopo aver messo in dubbio l’autorità della sua superiore, soltanto - appunto - per via del suo genere.--L’episodio è avvenuto a bordo di Nave Martellotta, a La Spezia. «Non devo dar conto a nessuno - avrebbe detto il 34enne - Sono un ...

Ricercatore britannico condannato all'ergastolo per spionaggio ad Abu Dhabi : Matthew Hedges era stato arrestato all'aeroporto di Dubai. Negli Emirati Arabi Uniti aveva fatto studi sulla politica estera e la strategia di sicurezza del Paese

Gli ultimi Khmer rossi condannati per genocidio : È la prima volta che il tribunale incaricato di giudicare i crimini dei Khmer rossi riconosce il crimine di genocidio. Ma questo potrebbe essere il suo ultimo processo, vista la reticenza del governo cambogiano a proseguire con le inchieste. Leggi

Uccide la moglie e le figlie per sposarsi con amante : condannato a tre ergastoli : È stato condannato per triplice omicidio a tre ergastoli da un tribunale dello stato del Colorado (Usa) l'uomo che nei mesi scorsi uccise la moglie incinta e le due figliolette, simulandone poi la scomparsa. Il 33enne Christopher Watts pensava di aver ordito un piano perfetto, studiato nei minimi dettagli. Il tutto per sposarsi con l'amante.Dopo aver commesso le atrocità, lanciò un disperato appello televisivo: "Mia moglie e le mie due figlie ...

Fossano - teneva in tasca patenti - carte bancomat e tesserini sanitari risultati rubati o smarriti : condannato per ricettazione a sedici mesi ... : La notte del 13 gennaio 2018 i carabinieri stavano passando in via Roma quando notarono un uomo che si nascondeva dietro un pilastro sotto i portici. Insospettiti, lo avevano fermato. G.B.Q. ...

TIM condannata dal Giurì per l'offerta "Senza limiti Platinum" : Punto a favore di Vodafone che vince una piccola battaglia contro TIM . Il Giurì dell'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria, IAP,, associazione preposta al controllo delle pubblicità commerciale, ...

"Una donna non mi comanda" : marinaio condannato per insubordinazione : Io sono un maschio , e ho girato il mondo, e non mi faccio comandare da una femmina '. Un' insubordinazione in piena regola, peraltro aggravata dal fatto che quelle parole vennero pronunciate in ...

Bancarotta e tasse non pagate - chiesta la condanna per l’immobiliarista Chiesa : l’immobiliarista si era candidato a sindaco nel 2007 per l’Italia di Mezzo. La Procura: sottratti fondi alla Ic srl prima del fallimento. La difesa: assolvetelo