La Torre di Pisa si è raddrizzata ancora un po’

La Torre di Pisa si rialza : contro ogni pronostico non pende più : La Torre di Pisa nell'arco di diciassette anni sta diminuendo lentamente la propria pende nza. Lo dimostrano i dati raccolti dal Gruppo di Sorveglianza che osservano la Torre e proprio in questi giorni hanno misurato un miglioramento considerevole nella pende nza di uno dei più importanti monumenti italiani.Continua a leggere

La Torre di Pisa pende sempre meno : Il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta che si trova nella piazza del Duomo di Pisa è uno dei monumenti più importanti al mondo grazie alla sua celeberrima pende nza. L’edificio, la cui costruzione iniziò nel 1173, rappresenta l’immagine dell’Italia e continua a meravigliare per essere la rappresentazione vivente di una sfida alle leggi della statica. Un’obliquità strutturale dovuta al cedimento del terreno che in presenza di acqua ...

La Torre di Pisa non pende quasi più : in 20 anni ridotta la pendenza di 4 centimetri : La Torre di Pisa è stabile e molto lentamente sta riducendo la sua pende nza. In vent' anni il campanile, uno dei monumenti più celebri al mondo, ha recuperato circa 4 centimetri di pende nza e il suo ...

La Torre di Pisa pende meno : dal 2001 ha recuperato 4 cm : La torre di Pisa pende meno : dal 2001 ha recuperato 4 cm Il Gruppo di sorveglianza del monumento ha verificato che dagli anni 90, quando sono stati realizzati i lavori di consolidamento, ha recuperato in tutto 45 cm, pari a mezzo grado di pende nza. Secondo i tecnici, il monumento è in buone condizioni e rimarrà ...

Torre di Pisa - pendenza ridotta : meno 4 cm in 20 anni : La Torre di Pisa è stabile e molto lentamente sta riducendo la sua pendenza . In vent' anni il campanile, uno dei monumenti più celebri al mondo, ha recuperato circa 4 centimetri di pendenza e il suo ...

La Torre di Pisa pende sempre meno : ha recuperato 4 cm in 20 anni : La Torre di Pisa è stabile e pian piano si riduce la sua pende nza: in vent’ anni uno dei monumenti più celebri al mondo, ha recuperato circa 4 cm di pende nza e il suo stato di salute è migliorato. Le rilevazioni sono state effettuate dal Gruppo di sorveglianza composto da Salvatore Settis, Carlo Viggiani e Donato Sabia, da che da anni monitorano i movimenti del monumento. “La Torre , da quando è iniziata la cura, ha ridotto la sua ...

«Leaning T0wer» - la Torre di Pisa del debito vista dal Financial Times : Due modi molto diversi per illustrare il medesimo problema, quello del colossale debito italiano visto con gli occhi , dell'opinione pubblica, di due grandi Paesi europei. Questa mattina, dopo il ...

8 curiosità sulla Torre di Pisa che forse non sapevi : Le "rivali" della Torre di Pisa Sorpresa: la Torre di Pisa non è l'unica Torre pendente al mondo. Come lei ci sono la Pagoda della Collina della Tigre , in Cina, la Torre del monastero di Kilmacduagh ...