La torre di Pisa pende sempre meno

(Di giovedì 22 novembre 2018) Il campanile della cattedrale di Santa Maria Assunta che si trova nella piazza del Duomo diè uno dei monumenti più importanti al mondo grazie alla sua celeberrimanza. L’edificio, la cui costruzione iniziò nel 1173, rappresenta l’immagine dell’Italia e continua a meravigliare per essere la rappresentazione vivente di una sfida alle leggi della statica. Un’obliquità strutturale dovuta al cedimento del terreno che in presenza di acqua sotterranea ha fatto temere il peggio nel 1995. Il crollo di questo capolavoro architettonico è stato scongiurato da un intervento di consolidamento grazie a un sistema di contrappesi e micro gallerie. L’intervento del Comitato internazionale, coordinato da Michele Jamiolkowski, non ha però impedito allante di continuare a raddrizzarsi anche negli ultimi 17 anni. Un fenocertificato in questi giorni dagli esperti del gruppo di ...