La Settimana dei Fatti - Rotocalco n 47 del 21 novembre 2018

Alimentazione - colazione : l’importanza dei colori - ecco 7 menù per ogni giorno della Settimana : Giallo, arancione e rosso? Indicano vitalità, apertura e dinamismo. I colori freddi, come viola, blu o bianco? Sottintendono un atteggiamento più improntato a lentezza, tranquillità e chiusura. ogni colore ha la capacità di influenzare le nostre emozioni e i nostri comportamenti… a partire dalla prima colazione. ecco allora che se al mattino ci sentiamo riposati e ricchi di energia andremo a scegliere un particolare abbigliamento, accessorio di ...

Elezioni di medio termine - una Settimana dopo : la carica dei Dem : Un'elezione, negli Stati Uniti, non è un processo breve. Le campagne elettorali iniziano con mesi (a volte anni) di anticipo, il conteggio dei voti richiede del tempo e spesso riserva delle sorprese. Lunedì 12, a poco meno di una settimana dal 6 novembre, Kyrsten Sinema è diventata la nuova senatrice dell'Arizona, prima donna a ricoprire questo ruolo nello Stato, portando un nuovo seggio nelle mani dei Democratici. Una ...

NBA - la Settimana da incubo dei Golden State Warriors : Quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, uno spogliatoio in frantumi e gli infortuni di Curry e Green: in una settimana è cambiato tutto in casa Golden State Warriors. Ripercorriamo quanto ...

Dieta dei carciofi : perdi 2 chili in una Settimana : Gustosi e poveri di calorie, i carciofi sono i protagonisti di una Dieta che consente di perdere sino a 2 chili a settimana. Questi ortaggi hanno moltissime proprietà nutritive e sono l’ideale per chi vuole dimagrire, grazie al loro altissimo contenuto di acqua e di fibre, che consente di riattivare il funzionamento dell’intestino e drenare i liquidi i eccesso. Leggerissimi e poco calorici, i carciofi contengono pochissime calorie ...

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti : Arpacal partecipa all’edizione 2018 : L’Arpacal parteciperà alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), che si svolgerà dal 17 al 25 novembre 2018. La SERR, che promuove e premia azioni concrete e creative che hanno come obiettivo la Riduzione dei Rifiuti in virtù del fatto che “il miglior rifiuto è quello non prodotto”, quest’anno compie 10 anni. L’agenzia ambientale calabrese ha in programma una serie di incontri con le scolaresche delle cinque province ...

Modica aderisce alla Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti : Settimana Europea per la riduzione dei rifiuti. Il Comune aderisce. Presenti undici Istituti pronti per la raccolta di materiale RAEE.

Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti : il CDCNPA aderisce con il progetto “Una Pila Alla Volta” : Il Centro di Coordinamento Nazionale Pile e Accumulatori (CDCNPA), con il progetto Una Pila Alla Volta aderisce Alla Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (S.E.R.R.) premiando tutti i tutor che durante questa Settimana si renderanno promotori di attività di educazione ambientale. La S.E.R.R. nata con il programma LIFE+ della Commissione Europea e giunta Alla sua decima edizione si svolgerà dal 17 al 25 novembre. L’obiettivo primario è ...

Milano. Fine Settimana per promuovere la subacquea a favore dei disabili : Grande attesa a Milano sabato 17 e domenica 18 novembre per il programma di eventi a tema subacquea e disabilità

A Fondi due giornate ecologiche per celebrare la "Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti". : Da Lunedì 19 a Venerdì 23 avranno luogo iniziative studiate appositamente per gli alunni del 5° anno della Primaria, con spettacoli a tema e successive visite in scuolabus al Centro di raccolta ...

Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti 2018 : Italia ancora al top in Europa con 5070 azioni : Italia ancora al top in Europa per quanto riguarda la prevenzione dei Rifiuti. Sono infatti 5.070 le azioni registrate nel nostro Paese (+648 rispetto al 2017) per la decima edizione della SERR – Settimana Europea per la riduzione dei Rifiuti (European Week for Waste Reduction), che inizierà in tutta Europa sabato 17 novembre e si concluderà domenica 25 novembre. Sul podio continentale anche la Francia e Catalogna. L’obiettivo primario ...

AL VIA LA PRIMA EDIZIONE DE LA Settimana dei DIRITTI DEI RAGAZZI Coinvolti i docenti e gli alunni delle scuole della città di Brindisi : "Eventi, spettacoli, convegni di studio, assemblee e cineforum che vogliono approfondire argomenti e tematiche di generatività sociale e cittadinanza attiva " dichiara il presidente della Cooperativa ...

NFL 2019 - i risultati della nona Settimana : i Saints fermano la corsa dei Rams - i Patriots piegano i Packers - mentre i Chiefs continuano a vincere : La nona settimana della NFL 2019 era una di quelle che, ad inizio anno, era stata cerchiata in rosso dagli appassionati di football americano. Il motivo? Semplice. In primo luogo, con le luci del prime time, è andata in scena la super-sfida tra i due più grandi quarterback di questa era, Tom Brady e Aaron Rodgers. New England Patriots – Green Bay Packers non ha deluso le attese e ha visto il successo dei padroni di casa, dopo un match nel ...

Badminton - i risultati dei tornei della Settimana : Marcus Ellis fa doppietta in Germania : Sono stati due i principali tornei mondiali del Badminton giocati in settimana e conclusi oggi: il Macau Open, di categoria World Tour Super 300 ed il SaarLorLux Open, di categoria Tour Super 100. A Macao fa la voce grossa la Corea del Sud, che conquista due titoli, mentre in Germania la parte del leone è dell’Inghilterra, che con Marcus Ellis conquista doppio maschile e doppio misto. Di seguito i risultati delle finali odierne del Macau ...