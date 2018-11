La scelta di convivere con i mostri

ilfoglio

: Ah ecco. Venire proprio a convivere nel mio quartiere. Scelta peggiore non potevi farla - divisamp79 : Ah ecco. Venire proprio a convivere nel mio quartiere. Scelta peggiore non potevi farla - silentialuna : Come convivi con la paura della morte? — ci devo convivere, non ho altra scelta durante la giornata ho dei momenti… - givemepupi : @dolcharry Boh il matrimonio mi sembra una scelta precoce e non penso tu ti debba considerare fallita per questo co… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) New York. E’ arrivata l’Era dell’assorbimento – o comunque la vogliamo chiamare – l’Era in cui i governi occidentali scelgono deliberatamente di assorbire qualsiasi orrore commesso da altri governi e andare avanti come se nulla fosse altrimenti il mondo s’inchioda (almeno così dicono loro). Due gior