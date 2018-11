La Regione stanzia 65 milioni di euro per aiutare le famiglie sarde

Bando "Attract" - la Regione stanzia 100 mila euro per San Pellegrino : ... per attrarre investitori, italiani ed esteri, in modo da valorizzare l'esistente ma anche promuovere un impulso all'economia ed all'occupazione. Nel territorio di Bergamo sono stati stanziati ...

Lombardia : Regione stanzia 1 - 2 mln euro per caserma CC Clusone : Milano, 12 nov. (AdnKronos) - Regione Lombardia stanzierà 1,2 milioni di euro per cofinanziare gli interventi finalizzati alla realizzazione della nuova sede della caserma dei Carabinieri di Clusone, in provincia di Bergamo. Lo stabilisce una delibera approvata oggi dalla Giunta regionale su propost

Regione Lombardia stanzia 25 milioni extra per Monza : Le chance di Monza di continuare a ospitare il GP d’Italia sembrano aver avuto un impulso positivo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la Regione Lombardia si sarebbe impegnata a destinare 25 milioni di euro extra per i prossimi cinque anni per assicurare la permanenza dell’evento a Monza. L’attuale contratto con Liberty Media scadrà […] L'articolo Regione Lombardia stanzia 25 milioni extra per Monza ...

Veneto - manca la carta igienica ma la Regione stanzia 50mila euro per i presepi nelle scuole (anche quelle private) : Quanta carta da fotocopie si può comperare con 50mila euro? A occhio e croce 10 milioni di fogli. E quanta carta igienica? Almeno 200mila rotoli. Le domande non sono peregrine, di fronte alla decisione della Regione Veneto di stanziare quella somma per finanziare i presepi che verranno allestiti per Natale nelle scuole pubbliche, private e professionali. Anche perché si sprecano le segnalazioni da parte di istituti scolastici di carenze nelle ...

Regione Veneto stanzia 50mila euro : premiate le scuole che fanno il presepe : La Regione Veneto stanzia 50mila euro da distribuire alle scuole che si presenteranno per prime e che realizzeranno il presepio per Natale. Tutto parte da un emendamento al collegato alle legge di ...

La Regione stanzia 1 - 1 milioni per conciliare vita/lavoro in Lombardia : Uno stanziamento di 1,1 milioni di euro per progetti di potenziamento dell’offerta di servizi per l’infanzia e l’adolescenza che concilino

Rogo del Monte Serra - la Regione stanzia 1 - 5 milioni per bonifica e ricostruzione : Pisa, 11 ottobre 2018 - È già partito l'intervento di bonifica e di ricostruzione sui Monti Pisani , dopo l'incendio di fine settembre che ha colpito un territorio di quasi 1500 ettari, al cui interno ...

Musei : in Sicilia verso digitalizzazione - Regione stanzia 1 - 9 mln : Palermo, 2 ott. (AdnKronos) - Quasi due milioni di euro per la digitalizzazione del patrimonio museale Siciliano. Nell'Isola ci sono opere d’arte magnifiche che a volte è complicato poter ammirare, capolavori che meriterebbero un vasto pubblico e sono, invece, alla portata di pochi. E’ per il deside