La Lega stacca i 5 Stelle E ora Forza Italia cresce

Sondaggi - la Lega stacca il M5s : più 6 per cento. Sorpresa : in Lombardia il no alle infrastrutture penalizza anche i 5 Stelle : La base elettorale del governo è ancora poco sotto il 60 per cento, ma all’interno di questa fetta di elettorato si allarga la forbice tra chi oggi voterebbe Lega e chi M5s. E’ l’elemento principale dell’ultimo Sondaggio di Swg per il TgLa7. La rilevazione dà conto, in particolare, di una settimana nera per i CinqueStelle che registrano una flessione dell’1 per cento rispetto all’inizio del mese e si abbassano ...

Sondaggio Ipsos - per il Governo è ancora luna di miele. Lega al massimo storico - stacca di 6 punti M5S - di 18 il Pd : Il Governo tiene, ma i rapporti di forza interni alla coalizione si sbilanciano sempre di più. Secondo l'ultimo Sondaggio condotto da Ipsos, pubblicato sul Corriere della Sera, il 57% degli italiani esprime un giudizio positivo sull'esecutivo, come nella rilevazione del mese precedente, mentre le valutazioni negative salgono di poco, dal 32 al 33 per cento e l'indice di gradimento flette di un punto, passando da 64 a 63.Il consenso per il ...

Iannone non riesce a staccarsi da Belen? Andrea frequenta (ancora) persone e posti Legati alla Rodriguez : Andrea Iannone vicino a Martina Menegon, il pilota avvistato insieme alla bellissima interior designer amica di Belen Rodriguez Andrea Iannone paparazzato ancora una volta con una donna al suo fianco, anche questa volta però non è un suo potenziale flirt (come negli altri due avvistamenti, VEDI QUI e QUI), ma la migliore amica di Belen Rodriguez. Prima di volare in Giappone ed in Australia, dov’è e sarà impegnato sui circuiti di ...

Sondaggi Politici/ Lega sopra il 30% stacca il M5s : male Berlusconi - la Sinistra sempre più divisa : Sondaggi Politici, ultime notizie e intenzioni di voto: vola il Governo, Lega sopra il 30% stacca il M5s al 28,8%. male Berlusconi, sempre più divisa la Sinistra(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 13:37:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ La Lega stacca M5s di oltre 7 punti. Centrodestra oltre il 46% : SONDAGGI POLITICI, la Lega ha quasi il 35% delle preferenze e stacca nettamente gli alleati del Movimento 5 Stelle che sfiorano il 27%. Il Pd non arriva al 20%(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 10:32:00 GMT)

Sondaggi politici/ Lega primo partito : stacca M5s di 3 punti e mezzo - centrodestra al 42 - 9% : Sondaggi politici, Lega primo partito: stacca M5s di 3 punti e mezzo, centrodestra al 42,9%. In leggero calo il Pd. Le ultime notizie sulle rilevazioni(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:25:00 GMT)

Sondaggi Ixè - Lega stacca i 5 stelle di 3 punti e mezzo : “Il Carroccio risucchia oltre il 10 per cento del voto M5s” : La Lega ha superato di 3 punti e mezzo l’alleato di governo del Movimento 5 stelle: il Carroccio, secondo la rilevazione Ixè, ha infatti toccato la soglia del 31,2 per cento, mentre i 5 stelle sono fermi al 27,6. Sul fronte dell’opposizione, il Pd è al 18,2 per cento (stabile rispetto alle politiche di marzo, meno un punto percentuale circa rispetto a giugno) e Forza Italia cede “quasi un terzo del proprio elettorato” ...

Sondaggi - vola la Lega : sempre più primo partito - staccato nettamente il M5s : Il Sondaggio realizzato per Porta a Porta conferma la fiducia degli italiani alla Lega di Salvini, mantenendola come primo partito che voterebbe in caso di elezioni. Scendono leggermente i consensi al M5S, anche se rimangono oltre il 28%. Continua la discesa invece del partito Democratico che si ferma al 16,5% dei voti.Continua a leggere