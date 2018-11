La denuncia dei Verdi | “Emendamenti per privatizzare le spiagge | rischio nuove colate di

«Valentina è stata abbandonata dai medici» - la denuncia dei genitori della 32enne morta dopo l'aborto dei gemelli : Purtroppo questo non succede, però noi continuiamo la nostra lotta per tutte le Valentine del mondo: non deve più succedere una cosa del genere'. Il padre di Valentina, invece, ha ripercorso alcune ...

«Carne scaduta sui banconi dei supermercati - pesce e frutta riciclati per giorni». La denuncia dei commessi a Le Iene Video : Carne scaduta, frutta e pesce vecchi, tutto sui banconi dei nostri supermercati con una nuova etichetta e una nuova data di scadenza . È quanto vIene descritto nell'inchiesta di Giulio Golia a Le Ien ...

"Espulso dall'Egitto perchè ho denunciato la persecuzione dei gay" : il caso arriva in Parlamento : Felix Cossolo, titolare di uno storico locale gay di Milano, respinto alla frontiera al Cairo per un reportage scritto anni fa sulle persecuzioni contro il mondo Lgbti in Egitto. Ivan Scalfarotto annuncia una interrogazione parlamentare

denunciata per aver gridato “buffone” a Salvini : interrogazione dei senatori Pd : I senatori del Pd hanno presentato un’interrogazione urgente diretta al ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla vicenda di Eleonora, la romana di 59 anni che ha fischiato e urlato “Buffone” al vicepresidente e per questo è stata strattonata, trascinata in commissariato e Denunciata dalla polizia. “Quali sono stati gli ordini e le indicazioni che hanno portato una squadra di agenti della polizia in borghese a ...

Paziente ricoperta di formiche in ospedale San Giovanni Bosco a Napoli : la denuncia dei Verdi : Orrore all'ospedale San Giovanni Bosco di Napoli, dove una donna intubata è stata trovata sommersa dalle formiche. A denunciarlo sono i Verdi. «Dopo la nostra denuncia, il direttore...

Carabinieri alla proiezione del film-denuncia su Cucchi : “Dateci la lista dei presenti” : Due Carabinieri, in divisa, in divisa, si dirigono alla cassa della libreria. In una saletta adiacente sta per iniziare la proiezione di «Sulla mia pelle», il film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi. «Mi hanno salutato e chiesto la lista dei partecipanti». Roberta Strangio, titolare di 40 anni, rimane spiazzata davanti a una richiesta inusuale. Risponde che un elenco non esiste e loro, con gentilezza, si congedano. Ma non lasciano il ...

Maltempo - la denuncia dei Verdi : 'L'Italia rinuncia a 1 miliardo contro il dissesto' - : ... 'Massimo 10 anni di tempo per svolta' 30 ottobre 2018 Nessun commento Agricoltura, Anbi: 'Oggi disponibili 450 milioni per opere irrigue' 30 ottobre 2018 Nessun commento Rifiuti, Cobat: 'Economia ...

Roma - fanno parkour sulle auto dei vigili : denunciati 5 turisti - Video : I ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 26 anni, alloggiavano in un'attività ricettiva nei pressi del Colosseo. Condotti nella sede di via della Consolazione, sono stati portati al centro di foto ...

Milano - arrotondava la pensione con le monetine dei carrelli. denunciato : Al 69enne di Sesto San Giovanni , comune milanese, il più delle volte bastava scambiare due carrelli vuoti , il suo, sbloccato con una rondella simile a una moneta da un euro, con quello di un cliente ...

Mantova : controlli dei carabinieri - una denuncia e numerose perquisizioni : Milano, 27 ott. (AdnKronos) - Oltre 400 persone identificate, numerose perquisizioni effettuate e una persona denunciata. E' il bilancio di un'operazione dei carabinieri del comando di Mantova sul territorio di Mantova e hinterland, condotto per intensificare la vigilanza negli esercizi commerciali