La commissione inglese per il gioco d' azzardo non evidenzia collegamenti tra loot box e

(Di giovedì 22 novembre 2018) Secondo laper ild'non ci sarebbe alcuna connessione tra le famigerate casse premio e ild', riporta Gamesindustry.Nonostante quanto affermano i media infatti, laper ild'del Regno Unito ha confutato le teorie che collegavano l'esposizione dei più giovani allebox con ild'Laha sentito la necessità di esprimersi al riguardo proprio per via della crescente popolarità di questo controverso argomento, e sebbene lastessa abbia sollevato in passato preoccupazioni riguardo alle linee sempre più indefinite che separavano le meccaniche delle casse premio dald', adesso si è espressa in merito e non considera leboxd'o un possibile collegamento ad esso.Read more…