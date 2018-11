La città Metropolitana avrà un sistema di mobilità intelligente unificato

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne - tanti appuntamenti a Bologna e in città metropolitana : Nell'ambito del ciclo di spettacoli e incontri del progetto "Il corpo delle donne. Corpo sociale. Una lunga storia di interazioni", iniziativa che dà voce alle carte dell'Archivio storico provinciale ...

Darwin - condannata città metropolitana : ANSA, - TORINO, 17 NOV - Il tribunale civile di Torino ha condannato la Città metropolitana ha versare un risarcimento di quasi 400 mila euro a Cinzia Caggiano, la mamma di Vito Scafidi, lo studente ...

La città Metropolitana di Catania diventa Custode della Macchia Mediterranea : Convocazione in 6^ Commissione Consiliare del Comune di Catania per i promotori della Carta dei Comuni Custodi della Macchia Mediterranea (www.cartaMacchiaMediterranea.it) da parte del Presidente Salvatore Peci. Al lavoro affinchè la Città Metropolitana di Catania diventi Custode della Macchia Mediterranea! #nelladirezionegiusta. La Macchia Mediterranea in Sicilia, con 110.000 ettari, ossia il 21% della superficie forestale, è la cenosi vegetale ...

Acqua : approvata nuova tariffa per Milano e città Metropolitana (2) : (AdnKronos) - nuova anche la tariffa non residenti, leggermente più cara di quella per i residenti e che non prevede agevolazioni. Nel complesso la nuova tariffa per uso residente sarà proporzionale al numero di componenti del nucleo famigliare e si attesterà tutto compreso intorno a 1,06 euro per m

Acqua : approvata nuova tariffa per Milano e città metropolitana : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Una tariffa unica per i comuni d’ambito Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, calcolata sulla base di quella attualmente più bassa, invece degli attuali 141 bacini tariffari differenti. Una quota fissa calcolata pro-capit

Maltempo Torino - allerta meteo “arancione” : apre la sala operativa della città Metropolitana : In seguito all’avviso di allerta meteo “arancione” apre la sala operativa della Protezione Civile della Città Metropolitana di Torino: l’avviso riguarda le valli Chiusella, Orco, Sangone, Lanzo, quella gialla alta e bassa Valle Susa, valli del Pellice, Chisone, Po, pianura settentrionale, pianura e colline del torinese. La Protezione civile Metropolitana raccomanda: di muoversi con la massima attenzione, specialmente ...

Smog Torino : la città Metropolitana repecisce le modifiche della Regione : Si va verso nuove ordinanze, che recepiscono le modifiche introdotte dalla Regione Piemonte, per quanto riguarda la qualità dell’aria e le limitazioni del traffico veicolare. Lo rende noto la Città metropolitana di Torino. “Abbiamo chiesto alla Regione Piemonte, rappresentata oggi alla riunione del tavolo dal direttore dell’assessorato all’ambiente regionale Roberto Ronco, di illustrarci le modifiche che faciliteranno ...

Assegnate 12 borse di studio a giovani talenti della moda della città Metropolitana di Firenze : Ciascuna borsa, per i corsi undergraduate di Polimoda, ha un valore di 45 mila euro per tre anni. Sono state