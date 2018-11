La Camera ha approvato il disegno di leggi anticorruzione che ora dovrà passare al Senato

Via libera della Camera al ddl anticorruzione : approvato con 288 sì - : Il testo passa ora al Senato. Esultano gli M5s. Al momento della votazione finale la Lega non ha applaudito

La Camera ha approvato il ddl anticorruzione : L'aula della Camera ha approvato in prima lettura il ddl anticorruzione con 288 sì, 143 no e 12 astenuti. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

Approvato nella notte alla Camera il dl Emergenze : Il testo, che contiene anche il capitolo Genova, passa ora al Senato. Tensione sull'articolo riguarda le procedure di condono per gli abusi a Ischia e nelle zone colpite dai terremoti del centro ...

La Camera ha approvato il cosiddetto "decreto Genova" con 284 voti a favore da Lega, M5S e Fratelli d'Italia, 67 contrari da Pd e Leu, e 41 astenuti da Forza Italia. Il decreto contiene provvedimenti e interventi che hanno a