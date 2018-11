La bonifica di Bagnoli del ministro Costa : 'Nella mia vita precedente l'ho sequestrata tre volte - ora risolviamola' : ' Bagnoli ci ha aggredito per troppi anni: nella mia vita precedente l'ho sequestrata tre volte , ora risolviamola' . Senza mezzi termini il ministro dell'ambiente Sergio Costa dice la sua sul caso ...

bonifica di Bagnoli - Lezzi torna a Napoli : incontro con i comitati di cittadini : 'Il ministro per il Sud Barbara Lezzi sarà a Napoli , nel quartiere di Bagnoli , il prossimo 26 ottobre per un incontro pubblico nella sede della X Municipalità alle 15.30'. Lo annunciano gli attivisti ...

bonifica di Bagnoli - via libera alla nomina di Floro Flores commissario : È vicina la nomina di Francesco Floro Flores a commissario per la Bonifica di Bagnoli. Fonti del governo chiariscono come, girata la boa del decreto legge su Genova, a breve dovrebbe arrivare anche la ...