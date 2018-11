La beta di Android 9 Pie in arrivo anche su Samsung Galaxy Note 9? Per alcuni sembrerebbe

Android Pie con One UI beta disponibile per Samsung Galaxy S9 e S9+ : I possessori di Galaxy S9 e S9+ sono fermi ad Android 8.0 da mesi con nient’altro che un paio di aggiornamenti di sicurezza per saziare il desiderio di un nuovo software. Dopo aver visto il lancio di Android leggi di più...

Prime avvisaglie di Android Pie per LG G7 ThinQ : la beta in Corea : Si aprono le danze per LG G7 ThinQ, device di punta del brand Coreano, per questo primo candidato ad abbracciare l'ultima distribuzione Android. Il produttore ha dato il via in patria al programma 'LG OS Preview', una sorta di testing che si preoccuperà di anticipare il rilascio di Android 9.0 Pie, permettendo ai possessori locali di sperimentare tutte le novità previste dalla major-release. Il changelog riporta alcune di queste, che abbiamo ...

Android 9 Pie sbarca sugli LG G7 ThinQ coreani in beta e su Huawei MediaPad M5 in Cina : LG ha dato il via alla fase di test dell'aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie di LG G7 ThinQ per gli utenti coreani. Ecco tutti i dettagli L'articolo Android 9 Pie sbarca sugli LG G7 ThinQ coreani in beta e su Huawei MediaPad M5 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Nuova ondata beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy domani 20 novembre : il punto sul test europeo : A che punto siamo con la beta Android 9 Pie per dispositivi Samsung Galaxy? La settimana che ci siamo lasciati alle spalle è stata densa di novità relativa proprio alla fase di test. In particolar modo, il giorno 15 novembre la sperimentazione è partita negli Stati Uniti, in Sud Corea e sarebbe dovuta iniziare anche in Germania. Tuttavia l'apertura reale del programma non c'è stata ma in quest'ultimo paese e per questo siamo pronti a fare un ...

POCOPHONE F1 riceve MIUI 10 Global beta con Android 9 Pie : Xiaomi POCOPHONE F1 è certamente uno tra gli smartphone più interessanti degli ultimi tempi: il costo per accaparrarsi un esemplare di questo dispositivo […] L'articolo POCOPHONE F1 riceve MIUI 10 Global Beta con Android 9 Pie proviene da TuttoAndroid.

A disposizione beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy S9 - changelog completo e paesi coinvolti : Come promesso, il programma beta Android 9 Pie su Samsung Galaxy è partito nelle scorse ore. Avevamo riportato la data del 15 novembre come quella più papabile per il primo lancio della fase di sperimentazione del firmware e in tal senso, l'attesa è finita almeno per un ristretto numero di utenti e pure residenti solo in determinati paesi (c'era da aspettarselo in ogni caso). Meglio subito chiarire che gli italiani sono rimasti a secco ...

Il giorno più atteso per Samsung Galaxy S9 e Android Pie : beta del 15 novembre e data UK : Ci apprestiamo a vivere una giornata intensissima per quanto riguarda i vari Samsung Galaxy S9 e S9 Plus che sono stati commercializzati in Europa. Salvo imprevisti, a partire da oggi 15 novembre potremo iniziare a toccare con mano la beta dell'aggiornamento Android Pie per i top di gamma di questo 2018, anche se come anticipato pochi giorni fa con un apposito articolo, difficilmente il programma verrà esteso anche all'Italia. Diventa ...

Android 9 Pie arriva in beta su Nokia X7 in Cina : HMD Global ha iniziato a testare Android 9 Pie su Nokia X7, la variante cinese del Nokia 7.1 Plus. L'articolo Android 9 Pie arriva in beta su Nokia X7 in Cina proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie beta per Xiaomi Mi A2 rilasciato per i beta tester : Xiaomi ha dato il via al rilascio per i beta tester di una versione beta dell'update ufficiale ad Android 9 Pie per lo Xiaomi Mi A2. Ecco tutti i dettagli L'articolo Android 9 Pie beta per Xiaomi Mi A2 rilasciato per i beta tester proviene da TuttoAndroid.