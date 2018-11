La battaglia della milionaria Ellen Pompeo per la parità di salario alle donne | “Quale

Preservativi per tutti - la battaglia della distribuzione gratuita dei contraccettivi : L’ultima regione a farlo è stata la Toscana appena pochi giorni fa, l’aveva portata sotto la guida di Nichi Vendola la Puglia, l’ha attuata già a giugno l’Emilia-Romagna (under 26 residenti in uno dei comuni della Regione e iscritti al servizio sanitario nazionale, donne fino ai 45 anni disoccupate o «con esenzione di lavoratrici colpite dalla crisi», dopo un aborto o nell’immediato post partum) e leggi simili sono arrivate in Piemonte (donne ...

Domenica Live - Dodi battaglia e la moglie Paola - tra il matrimonio felice e la malattia superata della donna : Dopo un viaggio amarcord nel magazzino dei Pooh, Dodi Battaglia e la moglie Paola si sono raccontati dalla padrona di casa di Domenica Live, Barbara d'Urso.prosegui la letturaDomenica Live, Dodi Battaglia e la moglie Paola, tra il matrimonio felice e la malattia superata della donna pubblicato su Gossipblog.it 18 novembre 2018 18:17.

La battaglia della Boldrini contro il revenge porn : 'Una proposta di legge sui fenomeni di odio che responsabilizzi i giganti del web' e 'l'istituzione del reato di ' revenge porn ' che non c'è in Italia' ma è già una realtà altrove. E' quello che ...

La battaglia della Boldrini contro il revenge porn : "Una proposta di legge sui fenomeni di odio che responsabilizzi i giganti del web" e "l'istituzione del reato di 'revenge porn' che non c'è in Italia" ma è già una realtà altrove. E' quello che Laura Boldrini ex presidente della Camera, ha in mente per contrastare le distorsioni della rete. La deputata ne parlerà nell'ambito di Bookcity a Milano, durante un ...

Vicky - 5 anni - rischia di diventare cieca. La battaglia della madre Silvia Ceriolini : "Combatto contro il tempo per la vista di mia figlia" : "Ci siamo accorti che Vicky non vedeva bene quando ero incinta del mio secondo figlio", racconta Silvia Ceriolini al Corriere della Sera. Silvia, 36 anni, è di Milano ma vive a Londra, è la mamma di una bambina di cinque anni. La piccola Vicky ha l'amaurosi congenita di Leber, malattia genetica rara che colpisce due bambini su 100mila. L'incidenza così bassa si traduce in una ricerca ancora embrionale, quindi Silvia sta ...

Cent'anni dalla fine della guerra - a Bernezzo i bimbi fanno la battaglia coi cuscini : Domenica 4 novembre alle 15 a Bernezzo , Cuneo, , la compagnia teatrale Il Melarancio porterà presso la palestra delle scuole , dato che è previsto maltempo, la "battaglia dei cuscini". Centinaia di ...

Le campagne M5S contro editoria e vitalizi. "battaglia" di assunzioni fra vice premier. Le ultime novità della manovra : assunzioni nella polizia penitenziaria e all'Ispettorato del lavoro che rappresentano una risposta dei 5 Stelle al piano di Matteo Salvini per potenziare le forze dell'ordine. E poi, ancora, la trasposizione nero su bianco della battaglia portata avanti da Luigi Di Maio e cioè la scure sull'editoria: dal 2020 salteranno contributi e sgravi tariffari. Ci sono anche tagli imponenti - pari al 30% del totale - per quelle Regioni che non si ...

Baseball - World Series MLB 2018 : i Los Angeles Dodgers vincono la partita più lunga della storia delle finali - 7 ore e 23' di battaglia! : La notte dei record. Solo così si può definire quanto è accaduto stanotte tra Los Angeles Dodgers e Boston Red Sox nella gara-3 delle World Series 2018. Nelle finali della lega americana di Baseball una partita così non s’era mai vista: è stata, infatti, la più lunga per durata complessiva (7 ore e 23 minuti) nonché quella col maggior numero di inning (18) di tutta la storia delle World Series. La vittoria è andata ai Dodgers per 3-2, ...

Marc Marquez - GP Australia MotoGP 2018 : 'Contento della pole - ma domani in gara sarà battaglia' : Marc Marquez è sorridente e soddisfatto dopo aver centrato la pole position del Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP , clicca qui per la cronaca, . Lo spagnolo, nonostante abbia già in tasca il suo quinto titolo iridato, domina la scena nelle qualifiche odierne, gestendo nel migliore dei modi le non semplici condizioni che i piloti si ...

Marc Marquez - GP Australia MotoGP 2018 : “Contento della pole - ma domani in gara sarà battaglia” : Marc Marquez è sorridente e soddisfatto dopo aver centrato la pole position del Gran Premio di Australia 2018 della MotoGP (clicca qui per la cronaca). Lo spagnolo, nonostante abbia già in tasca il suo quinto titolo iridato, domina la scena nelle qualifiche odierne, gestendo nel migliore dei modi le non semplici condizioni che i piloti si sono trovati davanti a Phillip Island, con vento forte (e gelido) e qualche goccia di pioggia che non ha ...

Barletta : Canne della battaglia patrimonio Unesco - l'obiettivo di Ruggiero Mennea : «Per la prima volta, quest'anno, sono stati utilizzati i fondi stanziati con la legge regionale per Canne della Battaglia, realizzando con l'aiuto del Teatro pubblico pugliese spettacoli, laboratori, visite guidate e mostre che hanno consentito, negli ultimi mesi, di raddoppiare i visitatori. Ora, utilizzando anche i fondi che saranno stanziati con la prossima legge di ...

Lodi : gli echi della battaglia sulle mense : Crescono le polemiche per la delibera della sindaca leghista Sara Casanova, delibera che esclude, di fatto, dai servizi scolastici oltre 300 famiglie extracomunitarie -

Mobile schiaccia e uccide il figlioletto - la battaglia della mamma per evitare simili tragedie : La tragedia del piccolo Reef Kite risale al 2015, quando il bimbo di Perth è morto in seguito a un incidente domestico. Da allora la madre sta lottando per far approvare una legge che possa evitare drammi simili in casa.Continua a leggere

La battaglia della Mediterranea. Calano i flussi - ma sui migranti si fa sempre più politica : Salvini vs Sinistra : Non è una diretta Facebook come le altre. Matteo Salvini oggi è particolarmente esaltato. Si collega dal suo ufficio al Viminale dopo aver incassato la firma di Sergio Mattarella al decreto sicurezza e immigrazione, il "decreto Salvini", come il ministro vuole che sia chiamato, il suo fiore all'occhiello. Sì certo, oltre alla firma c'è anche una lettera di preoccupazioni del presidente sul rispetto della Costituzione. ...