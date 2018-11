Kubica torna in F1 otto anni dopo il terribile incidente

gqitalia

(Di giovedì 22 novembre 2018) Perlunghiaveva in testa quel solo obiettivo:re a sedere in una monoposto di F1, in gara, per combattere la sorte avversa che avrebbe voluto pensionarlo anzitempo. Un fato malvagio che gli aveva impedito di correre con la Ferrari quando già aveva un accordo con Maranello. Al tempo dell’il pilota polacco era in parola con la scuderia del Cavallino dove avrebbe dovuto affiancare Alonso nel 2012. L’occorso in un rally in Liguria il 6 febbraio 2011, subitoaver preso parte ai test con la sua Renault, gli stroncò la carriera e quasi gli troncò un braccio. Ricoverato d’urgenza in gravi condizioni con fratture multiple anche a una gamba, Robertfu sposto a un intervento durato sette ore per salvargli la mano e ricomporre la grave frattura della gamba.venne poi sposto ad altri due interventi chirurgici, il primo ...