Kubica torna in F1 con la Williams

F1 – Finalmente l’ufficialità : Kubica torna a gareggiare dopo 8 anni - firmato il contratto con la Williams : Kubica è ufficialmente torna to: la Williams ha annunciato l’ingaggio del pilota polacco per la stagione 2019 di F1 Mancava ormai solo la conferma ufficiale che, come previsto, è arrivata oggi, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, ultima gara della stagione 2018 di F1: Robert Kubica tornerà a gareggiare dal 2019. dopo 8 anni di assenza dal circuito a causa del brutto incidente in una gara di rally, il polacco potrà torna re protagonista ...

Kubica torna in F1 otto anni dopo il terribile incidente : Per otto lunghi anni aveva in testa quel solo obiettivo: tornare a sedere in una monoposto di F1, in gara, per combattere la sorte avversa che avrebbe voluto pensionarlo anzitempo. Un fato malvagio che gli aveva impedito di correre con la Ferrari quando già aveva un accordo con Maranello. Al tempo dell’incidente il pilota polacco era in parola con la scuderia del Cavallino dove avrebbe dovuto affiancare Alonso nel 2012. L’incidente ...