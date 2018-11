Kostner ancora infortunata | rinuncia ai Campionati Italiani

Pattinaggio Artistico : Carolina Kostner ancora infortunata. C’è la rinuncia ai Campionati Italiani : Carolina Kostner salterà i Campionati Italiani di Pattinaggio Artistico, in programma il 15-16 Dicembre a Trento. La gardenese non ha ancora recuperato dall’infortunio all’anca e al tendine del qaudricipite femorale e dunque non potrà andare a caccia del decimo titolo nazionale della carriera. Il bronzo olimpico di Sochi 2014 ha dovuto saltare in questa stagione il Grand Prix di Helsinki e anche quello di Grenoble di questo fine ...