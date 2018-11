Knot | Italia attesa da sfide che non dipendono da Ue e euro

SlipKnot a Bologna Sonic Park nel 2019 - unico concerto in Italia : prezzi dei biglietti in prevendita su TicketOne : Gli Slipknot a Bologna per un unico concerto a giugno 2019 in occasione del Festival Bologna Sonic Park. L'annuncio dell'evento in programma in Italia arriva oggi: la data è quella del 27 giugno, la location è quella dell'Arena Parco Nord di Bologna. Nella stessa serata si esibiranno, insieme agli Slipknot, alcune band internazionali, tra i quali Amon Amarth, Testament, Trivium, Lacuna Coil, Eluveitie. Molti altri ospiti attesi al Bologna ...