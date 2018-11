Kluivert Roma | ora si fa sul serio E lui si ispira a Ronaldo

Roma - Kluivert si fa biondo e si confessa : 'Mi ispiro a papà e a Cristiano Ronaldo'. E poi lancia un messaggio al Real : Ma mi sono ispirato anche a giocatori come Cristiano Ronaldo da ragazzo, perchè lui vive per il calcio e per lo sport e io guardo a questo tipo di campioni" Come ti ha convinto Monchi a venire a Roma?...

Van de Beek alla Roma?/ Ultime notizie : Monchi dopo Kluivert punta gli altri gioielli dell'Ajax - IlSussidiario.net : Van de Beek alla Roma potrebbe essere un colpo di calciomercato della Roma nella sessione di riparazione di gennaio prossimo.

Kluivert conquista Roma : "E adesso tocca a me" : Di Francesco: "Cosa manca alla Roma? I punti..." L'ARTICOLO COMPLETO OGGI IN EDICOLA SULLA GAZZETTA DELLO SPORT Massimo Cecchini

Roma - da Under a Kluivert il futuro è dorato : C'è la Roma esperta della vittoria nel derby, 29 settembre,. E quella giovane di oggi. Sia chiaro, la squadra rimane una. Ma guardando l'età media e lo spirito propositivo, sono completamente diverse ...

Pagelle Roma - Juan Jesus ladro di gol - Kluivert scatti di gloria : OLSEN 6 Goffo su qualche uscita alta, istinto puro e fortuna sul colpo di testa di Vieira. Mezzo e mezzo. FLORENZI 6 Prestazione nella norma, fatta di buone giocate in offensive, ci ha messo un po' ...

Roma-Sampdoria alle 15 La Diretta Schick davanti a Kluivert - Pellegrini e El Shaarawy : Si affrontano quest'oggi pomeriggio all'Olimpico Roma e Sampdoria, due squadre in crisi di gioco e di risultati. I giallorossi, cinque punti dietro la zona Champions, vengono da 3 partite senza ...

Serie A - le formazioni ufficiali di Roma-Sampdoria : assenti i due bomber - dentro Kluivert : Dopo aver riportato un successo in Russia importantissimo per la qualificazione agli ottavi di Champions League, la Roma è pronta a rituffarsi in campionato. All’Olimpico arriva la Sampdoria di Giampaolo, che vuole riscattare la pesante sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Torino. Per farlo, il tecnico blucerchiato ha deciso di rinunciare a Quagliarella e di lanciare il tandem Defrel-Caprari. Tra i padroni di casa dentro ...

Cska Mosca-Roma - le pagelle : Kluivert - che stoffa : OLSEN 6 La palla spesso lo sfiora, quando invece gli arriva in porta è sempre attento e ben posizionato, non deve mai esibirsi in parate luccicanti. Ordinario. Migliora la gestione del pallone con i ...

Roma - Monchi : «Fiducia a Di Francesco. Felice di Kluivert e Cristante» : Prima del match contro il Cska, il ds giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport del momento della Roma

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : OA Sport offrirà la DIRETTA LIVE dalle ore 18.55 di Cska Mosca-Roma: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento! CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI ...

LIVE Cska Mosca-Roma - Champions League 2019 in DIRETTA : Di Francesco sceglie Kluivert - Cristante e Santon dal primo minuto : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Cska Mosca-Roma, sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. Una partita decisiva per i giallorossi, che con una vittoria si avvicinerebbero in maniera decisiva alla qualificazione agli ottavi di finale. All’andata all’Olimpico è finita 3-0, ma non sarà comunque un impegno semplice per la formazione di Eusebio Di Francesco, anche perchè i russi in casa sono ...