Kimi Raikkonen | GP Abu Dhabi F1 2018 | “Non un cambiamento drammatico andar via dalla

F1 – La Ferrari saluta Kimi Raikkonen : Arrivabene e la bella Minttu con una maglietta speciale [FOTO] : Un fine settimana di gara ricco di emozioni per Kimi Raikkonen: ad Abu Dhabi uno speciale regalo per il finlandese da parte della Ferrari E’ tutto pronto per l’ultimo Gp della stagione 2018 di F1: domani inizierà il weekend del Gp di Abu Dhabi, con la tradizionale conferenza stampa, che vedrà i piloti raccontare le sensazioni con le quali affrontano l’ultima gara dell’anno. Weekend speciale per Kimi Raikkonen: il ...

Abu Dhabi : per la Ferrari l’ultimo GP in Rosso di Kimi Raikkonen : L’ultima tappa di una stagione lunghissima terminerà la notte di domenica, a Yas Marina. Ma il 2018 della F1 in pista non finisce con il weekend di Abu Dhabi: martedì e mercoledì, infatti, la pista ospiterà l’ultima sessione di test, che è già un passo nel futuro, destinata al collaudo e allo sviluppo delle gomme […] L'articolo Abu Dhabi: per la Ferrari l’ultimo GP in Rosso di Kimi Raikkonen sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

Kimi Raikkonen - GP Brasile F1 2018 : “Gara divertente - terzo posto discreto” : Kimi Raikkonen è riuscito a salire sul podio del GP del Brasile 2018, penultima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è reso protagonista di una buona gara sul tracciato di Interlagos e ha conquistato un buon terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e Max Verstappen, riuscendo a fare meglio del compagno di squadra Sebastian Vettel che si è dovuto accontentare della sesta posizione al termine di una gara davvero anonima e priva di ...

Kimi Raikkonen - GP Messico F1 2018 : “Le gomme hanno lavorato molto bene - ma non potevo spingere di più” : Kimi Raikkonen si è classificato terzo nel Gran Premio del Messico 2018 ed ha così dato continuità all’ottimo risultato ottenuto nell’ultimo weekend ad Austin. Il finlandese è stato l’unico pilota dei top team ad adottare una strategia ad una sola sosta riuscendo comunque a gestire molto bene la vita delle gomme resistendo facilmente alla rimonta delle Mercedes di Hamilton e Bottas. Il nativo di Espoo è salito sul podio insieme ...

Lode a Kimi Raikkonen : "Lasciatemi stare, so perfettamente quello che sto facendo”. Rende molto di più in inglese. “Leave me alone, I know what I’m doing”. Immaginate la faccia dell’ingegnere della Lotus quando Kimi Raikkonen gli ha risposto così durante un team radio. Uno di quei momenti nei quali chi guida a 300 all’ora

Kimi Raikkonen - GP Messico F1 2018 : “Non siamo riusciti a fare il giro perfetto - cercheremo di evitare guai alla prima curva” : Coriaceo, di poche parole, sempre e inevitabilmente sé stesso: questo è l’Iceman, Kimi Raikkonen, che anche nelle sue dichiarazioni lascia trasparire pochissimo di una sessione di qualifiche che l’ha visto concludere col sesto tempo. Ai media presenti, il pilota finlandese ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo esser sceso da quella Ferrari che sarà sua per ulteriori tre Gran Premi. “Credo che di mattina siamo andati molto ...

Kimi Raikkonen - GP Messico F1 2018 : “Pista complicata - fatica con le hypersoft. Ripetere Austin? Ci proveremo” : Kimi Raikkonen ha faticato nelle prove libere che hanno aperto il lungo weekend riservato al GP del Messico 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha pagato la mancanza di aderenza sul giro secco proprio come Sebastian Vettel e le Mercedes mentre è andato un po’ meglio sul passo gara. Il finlandese sarà comunque uno dei contendenti per la pole position nelle qualifiche di domani e spera di poter ottenere un buon risultato ...

Kimi Raikkonen - GP Messico F1 2018 : “Puntiamo a ripeterci dopo la vittoria ad Austin” : Kimi Raikkonen, reduce dalla strepitosa vittoria di Austin (Stati Uniti), si propone per il terzultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno a Città del Messico con convinzione. Nell’Autodromo Hermanos Rodríguez la Ferrari va a caccia di conferme dopo essere tornata sul gradino più alto del podio grazie al finlandese anche per dare continuità ai propri risultati, partendo dal presupposto che molto probabilmente Lewis Hamilton vincerà il ...

Kimi Raikkonen - GP Messico 2018 : “Puntiamo a ripeterci dopo la vittoria ad Austin” : Kimi Raikkonen, reduce dalla strepitosa vittoria di Austin (Stati Uniti), si propone per il terzultimo round del Mondiale 2018 di Formula Uno a Città del Messico con convinzione. Nell’Autodromo Hermanos Rodríguez la Ferrari va a caccia di conferme dopo essere tornata sul gradino più alto del podio grazie al finlandese anche per dare continuità ai propri risultati, partendo dal presupposto che molto probabilmente Lewis Hamilton vincerà il ...

F1 - simpatico siparietto tra Hamilton e Raikkonen in conferenza stampa : Kimi e quell’invito ‘speciale’ per Lewis [VIDEO] : Nel corso della conferenza stampa di Austin, Raikkonen ed Hamilton si sono resi protagonisti di un simpatico siparietto Kimi Raikkonen e Lewis Hamilton, seduti uno di fianco all’altro nel corso della conferenza stampa del Gp di Austin. Primo il finlandese e terzo il britannico, entrambi felici ma per motivi diversi: la vittoria ritrovata dopo cinque anni per Iceman e l’ennesimo mattoncino verso il quinto titolo per il driver ...

F1 - Robin ‘attratto’ da papà Kimi : la foto sul giornale incuriosisce il piccolo di casa Raikkonen [FOTO] : Kimi Raikkonen ha postato su Instagram una storia in cui riprende il figlio Robin attratto dalla foto del padre in prima pagina su un giornale finlandese La faccia incuriosita rivolta verso la prima pagina di un giornale, una figura conosciuta che esulta con una bottiglia di champagne in mano. Si tratta del piccolo Robin, figlio di Kimi Raikkonen, reduce dalla vittoria del Gp di Austin. Un successo che mancava da ben cinque anni, ...

F1 - Mondiale 2018 : Kimi Raikkonen vince - Sebastian Vettel sbaglia ancora - cosa succede in casa Ferrari? : Kimi Raikkonen torna alla vittoria in Ferrari e riporta un minimo di sorriso ad una scuderia che sta vivendo un finale di stagione davvero complicato, sotto molti punti di vista. La speranza di tutti era vedere Sebastian Vettel impegnato nella caccia al titolo in queste ultime gare, invece il tedesco continua a commettere errori ed a dilapidare una vettura che, spesso, se la può giocare anche con la Mercedes, come successo al Circuit Of The ...

F1 – Raikkonen vince in Texas - Kimi ha un solo rimpianto : “Vettel doveva arrivare più in alto” : Kimi Raikkonen a sorpresa vince il quartultimo appuntamento del campionato mondiale di Formula Uno: il commento di Iceman dopo la gara del Texas A guastare la festa a Lewis Hamilton ci pensa Kimi Raikkonen, che dopo 4 anni torna a vincere una gara di Formula Uno. In Texas, Iceman a 39 anni vince il Gp degli Stati Uniti dopo una partenza perfetta ed una gara altrettanto impeccabile. Dietro di lui si piazza Max Verstappen, autore di una ...

F1 - GP Stati Uniti 2018 : Kimi Raikkonen spezza il tabù e vince ad Austin davanti a Verstappen e Hamilton. Vettel 4° dopo un altro errore : I l campione del mondo effettua il suo secondo pit stop al giro numero 38 , montando ancora le Soft, tornando in pista in quarta posizione con circa 4 secondi di vantaggio su Vettel. Raikkonen torna ...