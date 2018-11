Khashoggi | Erdogan non incontrerà bin Salman al G20

Erdogan ha vinto o ha perso con il caso Khashoggi ? : Il presidente turco ha usato le registrazioni dell'omicidio del giornalista saudita per ottenere vantaggi politici, e ci è riuscito

Turchia-Usa : Casa Bianca - Erdogan e Trump hanno discusso del caso Khashoggi a Parigi : Sabato sera, leader e capi di governo di tutto il mondo, oltre a capi di organizzazioni internazionali, si sono riuniti per una cena nel Museo d'Orsay a Parigi prima della fine delle commemorazioni ...

Caso Khashoggi - Erdogan processa il Principe : Ora l'attacco è diretto. E avviene dalle colonne del Washington Post. Il Sultano contro il Principe. Senza più allusioni, o chiamate in causa indirette. In un editoriale sul WP, Recep Tayyp Erdogan lancia precise accuse sul Caso Khashoggi. "L'ordine è arrivato dal più alto livello del governo saudita". Il presidente turco sottolinea di essere convinto che il re saudita Salman, padre del Principe Mohammed, non è ...