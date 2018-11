Kenya | sequestro Silvia Romano | Repubblica | arrestate 14 persone

"Arrestate 14 persone" per il sequestro della cooperante italiana in Kenya : La polizia del Kenya ha arrestato 14 persone nell'ambito dell'indagine sul sequestro di Silvia Romano, la cooperante milanese che una banda ha trascinato via lo scorso martedì sera da una guesthouse di Chakama, a una settantina di km da Malindi. Lo riferisce un tweet di Ktn, canale televisivo del paese africano.La polizia keniota sostiene che non c'è alcuna prova che il rapimento della giovane cooperante italiana, Silvia Romano, ...

Silvia - la volontaria rapita in Kenya - la pista islamista. Sequestro per soldi e fuga in Somalia. Ecco cosa non torna : Non si esclude che dietro al rapimento in Kenya di Silvia Costanza Romano ci siano gli Shabaab, movimento di ispirazione qaedista. Intelligence e diplomazia prevedono una trattativa non breve. L’ostaggio potrebbe essere stato passato ad altri gruppi