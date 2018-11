Kenya | rapita la volontaria italiana Silvia Romano 14 arresti | testimoni | ' Cercavano

Silvia rapita in Kenya - III giorno : "Informazioni molto importanti" : Silvia Costanza Romano, cooperante italiana, è stata rapita lunedì scorso in Kenya, nella città di Chakama nella contea di Kilifi, da tre uomini armati che nell’azione hanno ferito numerose persone. Secondo le testimoniane raccolte dalla polizia locale si è trattato di un rapimento organizzato. Cercavano proprio la giovane cooperante italiana. Silvia lavora per la Ong marchigiana Africa Milele e da tempo curava ...

Volontaria rapita in Kenya - venti arresti - tre stanno cooperando con la polizia : informazioni utili per liberarla : La polizia keniana ha annunciato altri sei arresti, di cui tre di rilievo, per il sequestro di Silvia Costanza Romano e ha dichiarato un certo 'ottimismo' di ritrovare la Volontaria milanese rapita in ...

Italiana rapita in Kenya - la polizia : "Siamo ottimisti" : La Farnesina: "Le autorità locali si stanno impegnando molto e noi stiamo seguendo molto, molto da vicino" la vicenda

Rapita in Kenya - tre altri arresti : 10.20 altri tre sospettati sono stati arrestati dalla polizia kenyota nelle indagini sul rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Ne ha dato notizia il capo della polizia, secondo quanto riferisce un tweet di 'Ntv Kenya'. "Ci hanno fornito informazioni molto importanti, siamo ottimisti", ha aggiunto il dirigente. CVn Con gli arresti di oggi sale a 17 il numero delle persone fermate e interrogate dalla polizia.

Kenya - 14 arresti per la volontaria italiana rapita : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Ragazza rapita in Kenya - esperto in medicina delle migrazioni : “Può essere mancato il coordinamento fra l’Onlus e le autorità locali” : Riguardo il caso della Ragazza italiana rapita in Kenya il Prof. Aldo Morrone, esperto di medicina delle migrazioni e Direttore scientifico del San Gallicano di Roma, è intervenuto questa mattina nel corso del programma Genetica Oggi condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus. “Sono stato spesso in quelle zone, un rapimento può purtroppo sempre capitare ma ci sono delle modalità per prevenirli. Un elemento importante è che le onlus o ...

Silvia Romano - tra i vicini della milanese rapita in Kenya c'è anche Vecchioni : "Paese pericoloso - non vado da anni" : Il cantautore abita nella stessa zona: "Mi spiace tantissimo per quella ragazza. Avevo casa a Watamu, conosco la situazione"

14 arresti per la volontaria italiana rapita in Kenya : forse criminali comuni : La polizia locale è sulle tracce di Said Abdi Adan, identificato come l'uomo del commando cha avrebbe prelevato la cooperante italiana. Ma non si tratterebbe di gruppi jihadisti -

Italiana rapita in Kenya - media : arrestate 14 persone in una maxi operazione : arrestate 14 persone - A riferire dell'arresto di 14 persone è il media Kenyano Daily Nation. Fonti di polizia di Malindi hanno detto che le 14 persone sono fermate nella notte nella zona di Chakama e ...

Ragazza rapita in Kenya : arrestate 14 persone - ma di Silvia non c'è traccia : I fermati sarebbero collegati ai sequestratori, ma non coinvolti direttamente nel rapimento: la speranza è che forniscano...

Kenya - volontaria italiana rapita : 14 arresti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Volontaria italiana rapita in Kenya : 14 arresti in una maxioperazione : Quattordici persone sono state arrestate in Kenya in una maxioperazione nell'ambito del rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Lo riferisce il media Kenyano Daily Nation. Fonti di polizia ...

Rapita Kenya - stampa : identificato autore : 12.04 identificato il presunto rapitore di Silvia Romano, un uomo chiamato Said Abdi Adane che pochi giorni prima del rapimento avrebbe preso casa nel villaggio. Lo riferiscono media locali. La polizia tende a escludere la matrice jihadista, riferisce in un tweet il giornalista somalo Mowliid Haji Abdi, corrispondente in loco per la Bbc. Diverse persone arrestate dopo il rapimento: la polizia conferma la retata ma non le cifre dei media, che ...

Italiana rapita in Kenya - blitz con quattordici arresti : quattordici persone sono state arrestate in Kenya in una maxioperazione nell ambito del rapimento della cooperante Italiana Silvia Romano. Lo riferisce il media Kenyano Daily Nation. Fonti di polizia ...