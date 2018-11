: Kenya, proseguono ricerche di Silvia - NotizieIN : Kenya, proseguono ricerche di Silvia - TelevideoRai101 : Kenya, proseguono ricerche di Silvia -

Prosegue inla ricerca diRomano,la volontaria 23enne sequestrata a Kilifi. La polizia starebbe interrogando alcuni presunti complici. La stampa locale riferisce dettagli del rapimento. Secondo The Star, i rapitori (sarebbero 8 gli uomini armati che hanno assaltato il villaggio a 80 km da Malindi) avevano affittato un locale in prossimità del luogo dove viveva la ragazza tre giorni prima.I rapitori hanno attraversato conil fiume Galana.Due dei cinque kenyoti feriti durante l'assalto sono in gravi condizioni.(Di giovedì 22 novembre 2018)