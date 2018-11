Kenya | attacco a Chakama | viene rapita Silvia Costanza Romano

Silvia Romano volontaria italiana di 23 anni rapita in Kenya in un attacco ad un mercato : Un volontaria italiana di 23 anni di nome Silvia Romano è stata rapita ieri sera Kenya, in un attacco ad un mercato a 80 chilometri da Malindi.è stata rapita ieri sera in...

Kenya - volontaria italiana di 23 anni rapita durante un attacco armato in un mercato : “Sparavano all’impazzata” : Una volontaria italiana di 23 anni è stata rapita da un commando di uomini armati che martedì sera hanno attaccato un mercato di Chakama, a circa 80 chilometri a ovest di Malindi, in Kenya. La banda di uomini imbracciava fucili AK 47. Nell’attacco è rimasto ferito gravemente anche un ragazzino di 12 anni. Al momento non è stata resa nota l’identità della giovane, si sa solo che è di Milano e lavora per la onlus marchigiana Africa Milele, ...

