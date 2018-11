Kenya | 14 arresti per la volontaria italiana rapita

Kenya - rapimento Silvia Romano : 14 arresti - pista somala islamista/ Ultime notizie - famiglia "non chiamateci" - IlSussidiario.net : rapimento Silvia Romano in Kenya: Ultime notizie e pista somala. 'Picchiata e legata': 14 arresti per sequestro volontaria, identificati 2 sospetti

Quattordici arresti per il rapimento di Silvia Romano in Kenya : Quattordici persone sono state arrestate per il sequestro della cooperante italiana Silvia Costanza Romano in Kenya. Martedì sera i rapitori hanno ferito cinque persone durante l'attacco nel villaggio di Chakama, a 80 chilometri da Malindi. Fonti della polizia hanno detto che le 14 persone arresta

14 arresti per la volontaria italiana rapita in Kenya : forse criminali comuni : La polizia locale è sulle tracce di Said Abdi Adan, identificato come l'uomo del commando cha avrebbe prelevato la cooperante italiana. Ma non si tratterebbe di gruppi jihadisti -

Kenya - 14 arresti per il rapimento di Silvia : Ci vuole prudenza nella cronaca perché può andare a svantaggio delle operazioni sul terreno. E' meglio aspettare l'evoluzione dei fatti".

Kenya - volontaria italiana rapita : 14 arresti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Volontaria italiana rapita in Kenya : 14 arresti in una maxioperazione : Quattordici persone sono state arrestate in Kenya in una maxioperazione nell'ambito del rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Lo riferisce il media Kenyano Daily Nation. Fonti di polizia ...

Italiana rapita in Kenya - blitz con quattordici arresti : quattordici persone sono state arrestate in Kenya in una maxioperazione nell ambito del rapimento della cooperante Italiana Silvia Romano. Lo riferisce il media Kenyano Daily Nation. Fonti di polizia ...

Quattordici arresti per il sequestro della cooperante italiana in Kenya : Quattordici persone sono state arrestate in Kenya in una maxioperazione nell’ambito del rapimento della cooperante italiana Silvia Romano. Lo riferisce il media kenyano Daily Nation. Fonti di polizia di Malindi hanno detto che 14 persone sono state fermate stanotte nella zona di Chakama e Galana-Kulalu. ...

Silvia Romano : 14 arresti in Kenya - sospettati salvati dal linciaggio : Per il rapimento della 23enne volontaria Silvia Romano sequestrata ieri nei pressi di Malindi, in Kenya , la polizia ha arrestato 14 persone con l'accusa di aver ceduto informazioni ai sequestratori, anche se gli inquirenti non escludono che possano addirittura esserne complici del commando di 8 persone che ha sparato nel villaggio di Chakama prima di rapire la ragazza milanese, ferendo varie persone tra cui tre bambini.I fermati sono stati ...

Kenya - 14 arresti per il rapimento di Silvia Romano. Sarebbero i complici del commando di sequestratori : I fermati non farebbero parte degli otto uomini armati che hanno prelevato la giovane ma potrebbero avere avuto contatti con quel gruppo di guerriglieri -

Kenya - rapita la volontaria italiana Silvia Romano/ 14 arresti - testimoni : 'Cercavano proprio lei' - IlSussidiario.net : Kenya, volontaria italiana Silvia Costanza Romano rapita da un commando armato: forse in mano ai miliziani di Al Shabaab. Il testimone: 'Gridava aiuto!'