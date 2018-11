Kate Hudson | ode a mamma Goldie Hawn | «È il mio numero uno»

vanityfair

(Di giovedì 22 novembre 2018)In cima alla classifica delle mamme-figlie più in sintonia di Hollywood non possono mancare, 39 anni, e, 73 appena compiuti e festeggiati dalla figlia con una bella dedica via social. «Leader senza paura, il miouno, il mio cuore, il mio amore, la mia gioia, il mio tutto, mia», ha scritto la regina delle commedie romantiche, cementando ancora di più (se possibile) il loro legame. https://www.instagram.com/p/Bqdfh2yAaLI/è nata dal secondo matrimonio dell’attrice col cantante Bill. E ha un fratello ...