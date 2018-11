Karina Cascella su Salvatore Angelucci | “La verità sul nostro rapporto”

Uomini e donne - Karina Cascella mostra una foto sconvolgente del fidanzato Max : si è tatuato il suo volto : A pochi mesi dalle nozze, Karina Cascella ha ricevuto un grande gesto d'amore da parte del suo fidanzato Max. L'opinionista di Uomini e donne ha raccontato che Max ha deciso di tatuarsi il volto di ...

Karina Cascella - il fidanzato Max si tatua il suo volto/ Foto : 'hai riscaldato il mio cuore' - IlSussidiario.net : Karina Cascella pubblica la Foto del nuovo tatuaggio del fidanzato Max che si è tatuato il suo volto: 'è riuscito a riscaldare il mio cuore'.

Karina Cascella - il gesto del fidanzato spiazza : Max si tatua il suo volto (Foto) : Karina Cascella, il gesto d’amore del fidanzato lascia tutti senza parole: Max si tatua il suo volto È un sentimento forte quello che oggi lega Karina Cascella al fidanzato Max. Il loro amore è così grande che, presto, i due convoleranno addirittura a nozze. La stessa Cascella ha dichiarato di essere oggi molto felice per questo. Max è […] L'articolo Karina Cascella, il gesto del fidanzato spiazza: Max si tatua il suo volto (Foto) ...

Mario Serpa contro Karina Cascella : “È come il prezzemolo” : Mario Serpa vs Karina Cascella: scontro sui social Volano coltelli tra Mario Serpa e Karina Cascella. Attraverso i rispettivi canali social l’ex fidanzato di Claudio Sona e l’opinionista di Uomini e Donne sono stati infatti protagonisti di un acceso scontro. Nelle ultime settimane i due si sono scambiati accuse al vetriolo. Tutto è iniziato con […] L'articolo Mario Serpa contro Karina Cascella: “È come il ...

Karina Cascella : la data delle nozze e le parole su Eleonora e Oscar : Uomini e Donne, Karina Cascella si svela: ecco quando si sposa e le dichiarazioni su Eleonora e Oscar Karina Cascella torna ad aprire il suo cuore ai fan che la seguono su Instagram. La nota opinionista tv ha nuovamente risposto ad alcune domande dei followers, tornando anche a parlare del matrimonio con il suo attuale […] L'articolo Karina Cascella: la data delle nozze e le parole su Eleonora e Oscar proviene da Gossip e Tv.

Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne/ Stava ancora con l'ex fidanzato? Parla Karina Cascella : Mara Fasone lascia il trono di Uomini e Donne: "non è il posto giusto". Chi arriva al posto della bellissima 26enne siciliana? I nomi dei probabili tronisti.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 22:32:00 GMT)

Karina Cascella attacca Ilary Blasi : “E’ stata scorretta - Corona vittima di una trappola” : Karina Cascella dice la sua sulla lite tra Corona e Ilary Blasi è definisce la moglie di Totti: “scorretta” Karina Cascella come sempre ha guardato la puntata del Grande Fratello Vip 3, che ha visto ieri come momento cult della serata la lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. L’opinionista di Barbara d’Urso, dopo aver elogiato Francesco Monte e aver aggiunto di essere dispiaciuta per l’eliminazione della Marchesa, ha dato ...

Mara Fasone fidanzata mentre era a Uomini e Donne? Parla Karina Cascella : Uomini e Donne, Mara fidanzata quando era sul trono? Mara Fasone è fidanzata? Nessuno lo sa. Anche se, a Uomini e Donne, non sono stati in pochi a insinuare che avesse un ragazzo fuori dal contesto televisivo. Primi fra tutti gli opinionisti. Gianni Sperti, ad esempio, ha avuto sempre delle riserve su Mara e il […] L'articolo Mara Fasone fidanzata mentre era a Uomini e Donne? Parla Karina Cascella proviene da Gossip e Tv.

Karina Cascella attacca Ilary Blasi : “Corona vittima di un’imboscata” : Fabrizio Corona difeso da Karina Cascella: “Ilary Blasi? Scorretta!” Karina Cascella come sempre ha guardato la puntata del Grande Fratello Vip 3, che ha visto ieri come momento cult della serata la lite tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona. L’opinionista di Barbara d’Urso, dopo aver elogiato Francesco Monte e aver aggiunto di essere dispiaciuta per l’eliminazione della Marchesa, ha dato possibilità ai suoi fan di ...

U&D - Karina Cascella contro Nicolò Ferrari : 'Spera di suscitare compassione per il trono' : Nicolò Ferrari, storico ex corteggiatore di Nilufar Addati, continua a rimanere oggetto di numerose discussioni in rete. La ragione delle chiacchiere sul web ricade sull'ultima partecipazione del ragazzo nel suo ruolo di tentatore al reality show di Temptation Island Vip. La presenza di Nicolò all'interno del villaggio delle fidanzate ha nuovamente messo in discussione il rapporto di coppia tra Giordano Mazzocchi e Nilufar Addati, che sappiamo ...

Barbara d’Urso : perché ha detto no a Karina Cascella al GF Vip : Grande Fratello Vip: Barbara d’Urso dice no a Karina Cascella Da un mese, circa, è inizia la terza edizione del Grande Fratello Vip. I concorrenti di quest’anno, purtroppo, non hanno ancora fatto breccia nel cuore dei telespettatori. A testimoniarlo ci pensano gli ascolti, non proprio soddisfacenti, collezionati durante il corso delle puntante andate in onda. Purtroppo, secondo quanto riportato da Dagospia, il cast originale non ...

Karina Cascella - veto di Barbara D'Urso alla partecipazione al GfVip : Il Grande Fratello Vip quest'anno non brilla per gli ascolti e il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini è ben lontano dai risultati delle prime edizioni. Gli autori ...

Grande Fratello Vip - Karina Cascella nuova concorrente : ma Barbara D'urso dice di no : Il Grande Fratello Vip quest'anno non brilla per gli ascolti e il reality Mediaset condotto da Ilary Blasi affiancata da Alfonso Signorini è ben lontano dai risultati delle prime edizioni. Gli autori ...

Karina Cascella riguardo il ruolo da opinionista di Mario Serpa : ”E’ a dir poco inutile”. Arriva la replica di Mario : Deve la sua notorietà a Uomini e Donne Karina Cascella, storica ex opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi ed attualmente ospite fissa delle trasmissioni di Barbara D’Urso. La Cascella, che... L'articolo Karina Cascella riguardo il ruolo da opinionista di Mario Serpa: ”E’ a dir poco inutile”. Arriva la replica di Mario proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.