Juventus | Kean | ' In bianconero ho imparato che il lavoro paga'

Juventus - Kean nella storia azzurra. Mercato : a gennaio può partire in prestito : Al minuto 63 di Italia-Stati Uniti si è scritto un pezzo di storia azzurro. Con il punteggio ancora sullo 0 a 0, Roberto Mancini ha scelto di lanciare Moise Kean , il primo millenial a debuttare in ...

Calciomercato Juventus - Kean può partire in prestito : per l’attaccante c’è la fila : In estate Moise Kean è rimasto alla Juventus, nonostante l’arrivo di Cristiano Ronaldo. Si poteva immaginare che Allegri lo avrebbe impiegato difficilmente, però arrivati a un terzo di stagione il giovane attaccante è praticamente a secco, se non per pochi minuti disputati in Champions League. Il giovane attaccante è stato chiamato da Mancini per l’impegno contro gli Stati Uniti, ma non è il solo ad apprezzarne le ...

Juventus - corsa a tre per accaparrarsi Kean : l’attaccante vuole giocare : Moise Kean fa gola a diversi club del nostro campionato, pronti ad acquistare il giovane attaccante della Juventus e dell’under 21 Moise Kean ha espresso il desiderio di lasciare la Juventus per andare a cercare altrove quei minuti che Allegri non può certo dargli. L’attaccante della Nazionale under 21 ha mercato e dunque non sarà difficile trovare una sistemazione adeguata per il ragazzo, in prestito secco o con una cessione ...

Kean : 'Non so se resto - decide la Juventus' : ROMA - È stato il grande protagonista nonostante la sconfitta dell' Italia Under 21 con i pari età dell' Inghilterra , autore della rete del provvisorio 1-1 e di una prestazione che ha fatto ...

Juventus - Kean : “Non so se resterò a gennaio. Vedrà la società” : Kean Juventus – Intervistato ai microfoni di “TuttoMercatoWeb.com”, Moise Kean, attaccante della Juventus, ha parlato dell’Italia Under 21 al termine dell’amichevole persa contro i pari età dell‘Inghilterra: “E’ andata bene, ma fosse arrivata la vittoria sarebbe andata ancora meglio”. LEGGI ANCHE: Juventus, maxi offerta per Pogba Juventus, Kean: “Cristiano Ronaldo mi insegna molte ...

Juventus - Douglas Costa e Kean spingono con i gol : TORINO - La partitella di ieri mattina contro l'Under 23 certifica che Mario Mandzukic ha pienamente recuperato dalla distorsione alla caviglia sinistra, al punto da non temere le insidie del terreno ...

Juventus - niente Bologna per Kean. L’attaccante si ferma : Juventus– Annunciato da Massimiliano Allegri come uno dei possibili protagonisti della partita contro il Bologna, Moise Kean dovrà vedere rinviato nuovamente il suo debutto in questo campionato. L’attaccante bianconero infatti, che doveva già entrare a Frosinone prima del vantaggio di Ronaldo, salterà anche la gara di stasera all’Allianz Stadium. KEAN OUT: COLPA DELL’ALLERGIA In conferenza […] L'articolo Juventus, ...

Juventus - Kean non convocato : ecco il motivo : Era candidato a giocare uno spezzone di gara, ma alla fine il giovane Kean non sarà neanche in panchina contro il Bologna. Massimiliano Allegri, che ha sottolineato l’importanza del suo ruolo nell’alternanza in attacco, non l’ha convocato in vista della partita di stasera. Nessuna scelta disciplinare, però: un attacco allergico, infatti, lo costringerà a saltare la sfida contro i felsinei. Un’altra chance sfumata ...

Juventus - i convocati per il Bologna : fuori anche Kean : TORINO - Una grande chance sfuma per Moises Kean , che contro il Bologna nel turno infrasettimanale avrebbe potuto trovare spazio a gara in corsa in una Juventus che Massimiliano Allegri ridisegnerà ...