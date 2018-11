Juventus-Inter si avvicina | al via la vendita dei biglietti

Nba - Juventus-night a Brooklyn per il big match con l'Inter : Il match che andrà in scena 'al Barclays Center di Brooklyn, NY, fra Brooklyn Nets e Toronto Raptors, non sarà una sfida come le altre. Sarà una Juventus Night!'. Così recita il comunicato stampa ...

Calciomercato - è sfida Inter-Juventus-Napoli : lotta per Tonali - Andersen e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus-Napoli: lotta per Tonali, ...

Juventus - Dybala : “L’interesse del Bayern? Non penso al mercato” : “Giornata indimenticabile“. Paulo Dybala torna dall’Argentina carico di entusiasmo grazie al gol segnato al Messico, il primo in assoluto per lui con la maglia dell’Albiceleste, con la quale ha collezionato 18 presenze. Per la Joya è il settimo centro stagionale, dopo i 6 in maglia bianconera, i 4 in Champions e i 2 in serie A. Legato alla Juventus da un contratto fino al 2022, resta comunque un nome tra i più ...

Juventus - Dybala e l'interesse del Bayern : 'Ho grandi obiettivi in bianconero' : Tra i pretendenti c'è il Bayern Monaco e, dopo le parole di conferma del presidente Rummenigge, il periodico Sport Bild riporta oggi un'intervista a Dybala: 'Sono molto contento di giocare per la ...

Juventus - il padre di Rugani sbotta : “ci riprenderemo tutto con gli interessi” : Daniele Rugani non sta vivendo un grande momento con la Juventus ed il padre Ubaldo ha tuonato sui social Il padre di Daniele Rugani ha affidato ai social il proprio pensiero sul figlio. Il signor Ubaldo, attraverso il proprio account Facebook ha parlato del momento di Daniele. Non certo un periodo fortunato, con panchine a ripetizione sia con la Juventus che con la Nazionale del nuovo corso targato Mancini: “Non c’è bisogno di dire ...

Inter : Marotta interessato a Rabiot - la trattativa dà fastidio alla Juventus : Cominciano a scaldarsi i motori per il calciomercato. In pole position per l'Inter targata Beppe Marotta e la Juventus, c'è il giovane calciatore francese Adrien Rabiot-Provost, giocatore francese che milita attualmente nel Paris Saint Germain nato a Saint Maurice il 3 Aprile 1995. Già nella primavera dell'anno 2014, l'allora direttore sportivo della Roma Walter Sabatini (attuale responsabile dell'area tecnica della Sampdoria), aveva cercato di ...

Calciomercato - è sfida Inter-Juventus : lotta per Tonali - Anderson e Todibo : Il mercato sta per entrare nel vivo e quali protagoniste possono essere migliori di Inter-Juventus? Il derby d’Italia entra dunque nel vivo sul mercato, con colpi che potrebbero fare la differenza sulle rose che verranno. Juventus, non solo giovani —> il colpo Pogba non si molla Joachim Andersen: Inter e Juventus stanno duellando a distanza […] L'articolo Calciomercato, è sfida Inter-Juventus: lotta per Tonali, Anderson e ...

Calciomercato - il Barcellona potrebbe soffiare un calciatore a Inter e Juventus : i dettagli dell’operazione : Le logiche del Calciomercato, si sa, non sono propriamente lineari, così un calciatore che sembra essere vicino a un determinato club dopo poche ore si accasa ad un altro. Lo si è visto in estate con Malcom, prima vicino all’Inter, poi vicinissimo (era praticamente fatta) con la Roma ed infine, proprio mentre la società giallorossa lo attendeva per la firma, ecco il volo a Barcellona e l’inizio di una nuova avventura. Proprio i ...

Inter - la lista d'oro di Marotta : quanti 'derby' con la Juventus : MILANO - L'imminente sbarco di Beppe Marotta all' Inter fa già sognare i tifosi Interisti e prepara quelli della Juventus a diversi 'derby' di mercato con l'ex ad dei campioni d'Italia. Sfide che si ...

Bufera Juventus - colloquio Chiellini-Mazzoleni durante l’intervallo contro il Milan : la tv inglese indaga - la ‘richiesta’ del difensore bianconero [VIDEO] : Nella giornata di ieri è andata in scena la partita valida per la Nations League, si sono affrontate Italia e Portogallo, buona prestazione per la squadra di Roberto Mancini, uno dei migliori sicuramente Giorgio Chiellini, così come Verratti, Barella ed il solito Insigne. Ma nelle ultime ore il difensore della Juventus è finito nella Bufera, sul web sta circolando un video in occasione della partita di campionato contro il Milan che ha ...

Juventus-Inter : accordo tra i club per il prezzo del settore ospiti : Buone notizie per i tifosi di Inter e Juventus e in particolare per quelli bianconeri, protagonisti soltanto pochi giorni fa di una grande protesta contro i prezzi dei biglietti del settore ospiti per ...

Juventus-Inter - accordo tra i club per il prezzo del settore ospiti : Il club nerazzurro e quello bianconero applicheranno lo stesso prezzo sul settore ospiti nelle due gare di campionato, allo Stadium e a San Siro. L'articolo Juventus-Inter, accordo tra i club per il prezzo del settore ospiti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pressing Tonali - la Juventus accelera per anticipare l'Inter : Le Rondinelle, innanzitutto, devono assimilare l'idea di perfezionare una cessione che avrebbe delle ripercussioni immediate nell'economia della squadra guidata da Corini. E in questo senso, la ...

Lavorare alla Juventus - si ricerca un International Social Media Editor : La Juventus amplia il suo team di lavoro e ricerca un International Social Media Editor incaricato della gestione dei Social network L'articolo Lavorare alla Juventus, si ricerca un International Social Media Editor è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.