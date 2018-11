Juventus | De Sciglio | In bianconero siamo tutti importanti E la Nazionale sta

Juventus - Allegri scopre le carte in vista del match contro il Genoa : le ultime su Costa - Dybala - Chiellini - De Sciglio… : Nella classica conferenza stampa pre-gara, Massimiliano Allegri ha fornito qualche indicazione sull’undici titolare che ha intenzione di schierare nella partita di domani contro il Genoa . Si parte dai recuperati: “Normale che a qualcuno manchi minutaggio. Spinazzola ha fatto 50 minuti mercoledì in amichevole, normale non sia in forma campionato. De Sciglio sta bene, Douglas Costa pure, gli mancano i minuti. Gli altri stanno ...

Udinese- Juventus - i convocati di Allegri : fuori Khedira - torna De Sciglio : Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista di Udinese-Juventus , partita valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A in programma domani, sabato 6 ottobre, alle ore 18 alla Dacia Arena di Udine. L’allenatore bianconero affronta la trasferta in terra friulana dovendo fare a meno di quattro giocatori. Udinese-Juventus , i giocatori non […] L'articolo Udinese-Juventus , i convocati di Allegri : fuori ...

Infortunio De Sciglio - il calciatore della Juventus out nel riscaldamento : Infortunio DE Sciglio – Si sta giocando la giornata valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A, in campo Juventus e Sassuolo. I bianconeri non rischiano a sbloccare il match nei 38 minuti, nel riscaldamento problema muscolare per De Sciglio, il terzino non può scendere in campo, al suo posto Cancelo. Accertamenti per De Sciglio nelle prossime ore.