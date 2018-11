Juventus | CR7 giocoliere in allenamento

Juventus - Emre Can tornato a Torino dopo l'operazione. CR7 sorridente sul jet privato : Due i giorni di riposo concessi da Massimiliano Allegri ai suoi ragazzi, tornati al lavoro sul campo. Il modo migliore per ricaricare le batterie in vista delle prossime sei partite. Un tour de force ...

Juventus - Juan Cuadrado esalta CR7 : “ha fame di vittorie - è da imitare” : Juventus, Juan Cuadrado ha rivelato di gradire il nuovo ruolo di esterno offensivo, anche se con CR7 le rotazioni lì davanti sono sempre più complesse “Sappiamo tutti che è un grande professionista ma Cristiano ha anche un grande cuore, è una persona speciale. Ogni giorno possiamo imparare da lui e dalla sua fame di vittorie. È un privilegio per noi giocare con lui“. L’esterno della Juventus, Juan Cuadrado, esalta il suo ...

Juventus - crescita continua con CR7 : tiri - cross e passaggi : Cristiano Ronaldo, insieme a Leo Messi, è il calciatore più forte del pianeta e il mondo Juventus sta giovando dell'immenso valore del portoghese partita dopo partita. In questi mesi, CR7 ha dato tanto al marchio e al prestigio del club bianconero, che ha davanti a sé un ambizioso ...

Juventus - Paulo Dybala 'Cr7 un grande - possiamo vincere la Champions' : TORINO - Tre giorni di vacanza prima di tornare a correre ed allenarsi a ranghi ridotti, depauperati dagli impegni delle varie nazionali. La Juventus di Allegri è tornata ad allenarsi oggi pomeriggio ...

Juventus - Szczesny specialista delle punizioni : 'CR7 - ti ricambio il favore' : TORINO - Domenica 11 novembre, Milan-Juventus , minuto 41: Higuain sta prendendo la rincorsa dagli undici metri, Szczesny sta meditando su quale angolo scegliere per buttarsi, Cristiano Ronaldo ...

Juventus - Allegri : "Champions - ci speriamo. CR7 merita il Pallone d'oro" : Vittoria pesantissima a San Siro e quarta Panchina d'Oro della carriera: Massimiliano Allegri si gode il momento. E non potrebbe essere altrimenti: la squadra è lanciata in campionato, convincente in ...

LIVE Milan-Juventus calcio - Serie A in DIRETTA : show a San Siro - rossoneri incerottati contro CR7 : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Juventus, incontro valevole per la dodicesima giornata della Serie A 2018-2019. Il posticipo andrà in scena allo stadio “San Siro” di Milano e vedrà di fronte due compagini molto attrezzate di alta classifica che proveranno a riscattare due risultati (parzialmente) negativi raccolti nelle Coppe Europee negli ultimi giorni. Il Milan di Gennaro Gattuso è reduce da un periodo abbastanza ...

Milan - Zapata pensa già alla Juventus : “sarebbe bello vincere con un gol di Higuain. CR7? Devastante” : Il difensore del Milan ha parlato del big match contro la Juventus, sottolineando come sarebbe esaltante battere i bianconeri con un gol di Higuain “La Juventus è una squadra forte, ha giocatori devastanti, è una squadra completa. E’ motivante giocare queste partite, bisogna essere coraggiosi“. Spada/LaPresse Così il difensore del Milan, Cristian Zapata, in merito al big match di domenica sera a San Siro contro i ...

Juventus - Dybala : 'Mourinho alimenta tensioni. CR7 calmo e professionale nello spogliatoio' : Dybala torna sul gesto di Mourinho al termine di Juventus-Manchester United: 'Cosa ho detto a Mourinho? Nulla di particolare, solo che non c'era bisogno di fare quel gesto per non aumentare la ...

Juventus : Dybala 'CR7 è un grande' : ANSA, - TORINO, 9 NOV - "Ero incuriosito da Ronaldo, da come era all'interno dello spogliatoio: ha dimostrato di essere una grandissima persona. Lo dimostra ogni giorno quando ci alleniamo e in ogni ...

Juventus - Dybala : "CR7 - che calma. E a Mourinho ho detto..." : Sarà una bellissima partita, mi ricordo quel gol che feci a loro quando vestivo la maglia del Palermo - racconta ai microfoni di Sky Sport -. Speriamo di fare una grande gara, ritrovare Higuain sarà ...

Milan-Juventus - scatta la sfida dei bomber. Higuain Vs Ronaldo : su Sisal Matchpoint è favorito CR7 a 2 - 75 : Era da tanto tempo che Milan-Juventus non significava così tanto per la classifica. La posta in palio è alta per entrambe le squadre, i rossoneri devono mantenere il quarto posto in classifica, i bianconeri vogliono continuare la marcia scudetto da imbattuti. La squadra di Gattuso vince da tre gare consecutive ma la Juventus è un rullo compressore: in trasferta ha sempre vinto, con 13 reti realizzate e 4 subite in 7 partite. Anche gli ...

Juventus-Manchester United. Lingard - sfottò a CR7 sugli addominali : 'Chi l'ha fatto meglio?' : All'Allianz Stadium sono stati avversari in campo Cristiano Ronaldo e Jesse Lingard. Il portoghese è stato tra i migliori campo, segnando un fantastico gol nel primo tempo, ma ha perso la partita. L'...

Juventus-Manchester United - gol pazzesco di Cristiano Ronaldo : il destro al volo di CR7 è una goduria [VIDEO] : Leonardo Bonucci pesca in profondità Cristiano Ronaldo, il portoghese sfodera un destro pazzesco al volo che non lascia scampo a De Gea-- Un gol pazzesco, il numero 121 in Champions League, che vale tantissimo per la Juventus. Cristiano Ronaldo si sblocca con la maglia bianconera nella massima competizione europea, regalando allo Stadium una prodezza da stropicciarsi gli occhi. Lancio di Bonucci dalla difesa, CR7 non lascia nemmeno ...