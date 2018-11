Juventus | buone notizie dal fronte Pjanic | i dettagli

Juventus - tornati tutti i nazionali : buone notizie per Pjanic - è di nuovo in gruppo : Questo pomeriggio la Juve è tornata alla Continassa per svolgere l'allenamento dell'antivigilia della partita contro la Spal. Massimiliano Allegri ha ritrovato tutti i nazionali ad eccezione di Blaise Matuidi. Infatti, la Juventus ha concesso un giorno di riposo al francese che rientrerà nella giornata di domani. Oltre a ritrovare Paulo Dybala, Joao Cancelo e Wojciech Szczesny, il tecnico bianconero ha avuto anche buone notizie sul fronte ...