JOVANOTTI IN ERITREA Video | Chiaro di luna | una storia d' amore ad Asmara

Fuori 'Chiaro di Luna' : il nuovo video di JOVANOTTI girato in Eritrea : Ambientato ad Asmara dove, anni fa, il nonno di Jova aveva fatto il camionista nel periodo passato alla storia come 'Africa orientale italiana'. 'È uno dei brani a cui tengo di più'

Arriva il video di Chiaro di Luna di JOVANOTTI girato ad Asmara in Eritrea : “L’alternativa più convincente” : Il video di Chiaro di Luna di Jovanotti Arriva a qualche settimana dall'arrivo in radio del singolo, che rappresenta l'ultimo estratto da Oh, vita! Eccezionalmente, la resa visiva del brano porta i colori di Asmara - in Eritrea - che ha scelto con molta cura prima si affidare la regia agli YouNuts che avevano collaborato con lui anche in Sabato. Jovanotti dichiara di aver sentito parlare dell'Eritrea solo poche volte, con un racconto che ...