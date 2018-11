ilfattoquotidiano

: Jfk, l’omicidio che 55 anni fa cambiò l’America - Corriere : Jfk, l’omicidio che 55 anni fa cambiò l’America - ilfattoblog : Jfk 55 anni dall’assassinio, un testimone ‘perfetto’ è il nemico numero 1 dei cospirazionisti - MondoShioren : RT @SUniversalIT: #StudioUniversal ricorda i 55 anni dall'omicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy con “JFK”, il film di Oliver Sto… -

(Di giovedì 22 novembre 2018) Cinquefa riepilogai nove teorie del complotto, molto popolari in rete, sull’omicidio del 33° presidente americano. Dalla mafia alla Cia, agli alieni passando per Lindon Johnson, le trovate riepilogate nel post. Nel giorno in cui ricorrono i 55dalla morte di John Fitzgerald Kennedy, il caso continua ad appassionare i complottisti di tutto il mondo: coloro che non si rassegnano alla verità ufficiale però devono fare i conti con lui. Uno sconosciuto reporter di Dallas divenne involontariamenteoculare dell’omicidio, uno dei momenti più bui della storia degli Stati Uniti d’America. Quel 22 novembre 1963, stanco di rispondere ai telefoni in una redazione vuota mentre i suoi colleghi se ne stavano in giro per la città in occasione della visita del presidente Kennedy, il giovane cronista decise di uscire a guardare con i suoi occhi quello che stava accadendo, ...