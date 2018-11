Ivan Cattaneo | Io rinchiuso in un ospedale psichiatrico per la mia

Ivan Cattaneo a Verissimo : «A causa della mia omosessualità sono finito in un ospedale psichiatrico. Dopo il GF Vip - lasciato per una donna» : Ivan Cattaneo e Silvia Toffanin Ivan Cattaneo, ospite sabato 24 novembre a Verissimo, si confida con trasporto e racconta un periodo molto difficile della sua adolescenza: “A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo, ma all’epoca avevo letto sui giornali che questi omosessuali, definiti ‘mostri’, per innamorarsi e curare la loro imperfezione, dovevano diventare donne. Quindi, per avere questo ragazzo pensavo di dover diventare una donna, anche se ...

Gf Vip 2018 - Ivan Cattaneo : "Francesco Monte e Stefano Sala? Voglio lanciarli come cantanti" : Ivan Cattaneo ospite sabato 24 novembre a Verissimo, si confida con grande trasporto e racconta un periodo molto difficile della sua adolescenza: “A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo, ma all’epoca avevo letto sui giornali che questi omosessuali, definiti ‘mostri’, per innamorarsi e curare la loro imperfezione, dovevano diventare donne. Quindi, per avere questo ragazzo pensavo di dover diventare una donna, anche se non lo volevo, e ...

Verissimo - il dramma di Ivan Cattaneo : ‘In ospedale psichiatrico a causa della mia omosessualità’ : Ivan Cattaneo, fresco di uscita dal Grande Fratello Vip, ospite sabato 24 novembre a Verissimo racconta a Silvia Toffanin un periodo molto difficile della sua adolescenza: “A 13 anni mi ero innamorato di un ragazzo, ma all’epoca avevo letto sui giornali che questi omosessuali, definiti ‘mostri’, per innamorarsi e curare la loro imperfezione, dovevano diventare donne. Quindi, per avere questo ragazzo pensavo di dover diventare una donna, anche se ...

«Grande Fratello Vip 3» : la resa (inaspettata) di Ivan Cattaneo : Grande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella CasaGrande Fratello Vip 3, la vita nella ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo è innamorato di Francesco Monte : Ivan Cattaneo è l'eliminato dell'undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2018 che abbiamo seguito in diretta su Leggo.it . Il cantante è stato uno dei protagonisti di questa terza edizione, ma non ...

Gf Vip 3 - Ivan Cattaneo si dichiara innamorato di Francesco Monte : Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 3 andata in onda, a lasciare la casa è stato il cantante anni Ottanta Ivan Cattaneo, noto per alcune cover come Una zebra a pois. Poco prima di abbandonare il gioco, l'artista ha fatto una vera e propria dichiarazione d'amore a Francesco Monte.Anche se molto difficilmente i sentimenti del tarantino saranno ricambiati, l'interprete ha dichiarato di provare dei fortissimi sentimenti per ...

I primi finalisti del Grande Fratello Vip 2018 tra salvataggi - eliminati e colpi al cuore : Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte? : I potenziali finali del Grande Fratello Vip 2018 finalmente spuntano all'orizzonte. La lunga edizione del reality show si avvia verso il gran finale del 10 dicembre prossimo e, intanto, continua a raddoppiare rinviando i fan a giovedì sera per la seconda puntata della settimana e, sembra, il secondo finalista. Un'altra serata al cardiopalma quella di ieri sera che ha permesso al pubblico di scoprire non solo il nome del primo finalista del ...

GFVip - Ivan Cattaneo eliminato piange per Francesco Monte : 'Mi penso fuori da solo' : La nuova diretta del Grande Fratello Vip 3 ha riservato al pubblico sorprese e colpi di scena: il gieffino Ivan Cattaneo, che la settimana scorsa era finito in nomination contro Lory Del Santo, è stato eliminato dal gioco delle celebrità. A pochi minuti dall'inaspettata uscita di Ivan Cattaneo, si sono registrate a sorpresa le ospitate dei I Ricchi e Poveri e la cantante solista Baby K, i quali hanno avuto la possibilità di esibirsi sulle note ...

Grande Fratello Vip 3 - la puntata del 19 novembre 2018 : Ivan Cattaneo eliminato - Silvia Provvedi prima finalista : ...

Ivan Cattaneo eliminato dal GF Vip 3 - perde lo scontro contro Lory Del Santo : Ivan Cattaneo e Lory Del Santo si sono sottoposti al televoto del GF Vip 3 del 19 novembre. Una sfida che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso, dividendo i fan di entrambi. Lo scontro è terminato: i telespettatori avrebbero preferito che entrambi rimanessero nella Casa. Purtroppo le nomination della scorsa settimana hanno messo a confronto due dei concorrenti più amati del GF Vip 3. “Lory è la donna che non ho mai avuto“, ha ...

GF Vip 3 - fuori Ivan Cattaneo per il 49.7% del pubblico (video) : Tra i televoti più forti della terza edizione del Grande Fratello VIP, certamente quello tra Ivan Cattaneo e Lory del Santo era il più atteso. Nell'undicesima puntata del reality show in prima serata su Canale 5, dopo una settimana di attesa il pubblico ha deciso che a lasciare la casa è stato il cantante di Bergamo con il 49,7% dei voti contro il 50,3% di Lory del Santo che quindi rimane in corsa per un posto nella finale del reality show ...

GF Vip 3 - fuori Ivan Cattaneo per il 50.3% del pubblico (video) : Tra i televoti più forti della terza edizione del Grande Fratello VIP, certamente quello tra Ivan Cattaneo e Lory del Santo era il più atteso. Nell'undicesima puntata del reality show in prima serata su Canale 5, dopo una settimana di attesa il pubblico ha deciso che a lasciare la casa è stato il cantante di Bergamo con il 50,3% dei voti contro il 49,7% di Lory del Santo che quindi rimane in corsa per un posto nella finale del reality show ...

Grande Fratello Vip 2018 : Ivan Cattaneo eliminato : Ivan e Lory - Undicesima puntata GF Vip 2018 Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2018, Ivan Cattaneo è stato un indiscusso protagonista, fino all’eliminazione durante l’undicesima puntata. Il percorso al Grande Fratello Vip 2018 24 settembre 2018 – Ivan Cattaneo entra nella Casa. 1 ottobre 2018 – Nella seconda puntata va al televoto con Valerio Merola, Jane Alexander ed Elia Fongaro. 8 ottobre 2018 – La terza ...

Ivan Cattaneo SARA' ELIMINATO?/ Video - la gaffe su Laura Pausini - Grande Fratello Vip 2018 - - IlSussidiario.net : IVAN CATTANEO è in nomination contro Lory Del Santo al Grande Fratello Vip 2018: chi uscirà tra i due concorrenti del reality show di Canale 5?