Italian politics for dummies | il film sulle elezioni con le registrazioni segrete di

(Di giovedì 22 novembre 2018) C’è Rosario Crocetta che fa votare il candidato della Lega in cambio dei voti per Michele Emiliano alle primarie. E Giancarlo Giorgetti che conferma di essere quello che tutti sospettano: il Richelieu non solo della Lega ma anche di Matteo Salvini. E poi Totò Cuffaro, che non si può ricandidare ma non ha mai smesso di fare politica. Quella che ci rimane peggio, alla fine, è Giorgia Meloni: credeva davvero di aver trovato un candidato pulito per Fratelli d’Italia. E invece è diventata protagonista di unSi chiama Il Sindaco.fored è un documentario unico nel suo genere: è fatto con le riprese video di una vera campagna elettorale. Quella di Ismaele La Vardera, inviato delle Iene, che allecomunali di Palermo del 2017, si era candidato sindaco. Ad approggiarlo una lista civica sostenuto da Noi con Salvini – la costola ...