Italia-Repubblica Ceca | avviato accordo operativo tra Friuli Venezia Giulia e Vysocina

LIVE Curling - Europei 2018 in DIRETTA : 20 novembre. L’Italia vola : 9-3 alla Germania. Azzurre 3-3 con la Repubblica Ceca dopo il quarto end : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2018 di Curling. Oggi si giocheranno due partite decisive per L’Italia in ottica qualificazione alle semifinali. Gli azzurri, che fino ad ora sono stati battuti solo dalla Svezia, affronteranno prima la Germania, terza in classifica, e poi la Scozia, attualmente appaiata alL’Italia. I nostri portacolori dovranno quindi ripetere le grandi prestazioni realizzate ...

Italia Under 18 - pareggio con la Repubblica Ceca. Under 19 ko contro l'Ungheria : L'Italia dei grandi gioca a San Siro, ma spazio anche ai giovanissimi. Gli azzurrini: l'Under 18 ha pareggiato per 3-3 contro la Repubblica Ceca , in una gara giocata a Roma nel centro sportivo dell'...

L'Italia è una Repubblica ri-fondata sul Jazz? : Nel frattempo però il mondo del jazz si è dato una mossa. E dopo i Conservatori, dove da anni i corsi di jazz risultano i più affollati, la Federazione Nazionale "Il Jazz Italiano", assieme a Mibact ...

L’Italia è una Repubblica ri-fondata sul Jazz? : Non è ancora un articolo della Costituzione, ma poco ci manca. Nel frattempo, al JazzMi, il festival appena concluso a Milano, la Federazione del jazz italiano ha indicato il prossimo obiettivo: portare la musica a scuola. Per combattere la cultura della discriminazione ed educare all’ascolto reciproco

L’Italia è una Repubblica fondata sui nonni - ma gli over 65 non hanno sconti nei musei statali : Dopo la rimodulazione delle giornate gratuite nei musei annunciata dal ministro Alberto Bonisoli, torna la questione delle riduzioni nei musei agli over 65 che, all'epoca della riforma Franceschini, furono sacrificati in nome delle domeniche gratis nel patrimonio museale e archeologico italiano.Continua a leggere

Economia : Raby - Natixis - a 'la Repubblica Affari&Finanza' - l'Italia non ci preoccupa : Roma, 12 nov 09:52 - , Agenzia Nova, - L' Italia è un membro importante dell'Unione europea ed è trai suoi fondatori. La sua situazione non è certo paragonabile a quella della... , Res,

Repubblica.it miglior sito di news Italiano ai Macchianera Awards 2018 : Alla nostra testata l'Oscar della rete. Premiati anche Deejay, il Rosario della Sera di Fiorello e MyMovies

Le funzioni del presidente della Repubblica Italiana - : Il capo dello Stato non ha poteri diretti in campo legislativo, esecutivo e giudiziario ma svolge importanti compiti di garanzia costituzionale. Dalla nomina del presidente del Consiglio alla ...

Repubblica : «Gli arbitri Italiani non usano il Var per vanità - non vogliono essere corretti» : In realtà non è cambiato nulla Il Var è da tempo un tema caldo, per i giornali. Dopo gli episodi controversi di Firenze e Torino, (Olsen-Simeone e il fallo di mani di Bradaric) rigori assegnati e non. Due errori, in ogni caso. Allora Repubblica analizza la situazione e ne fa una questione di vanità. Quindi, di atteggiamento da parte degli arbitri. Leggiamo: «La parola chiave è proprio questa: vanità. Dietro questo concetto si nasconde il lato ...

Come e quando si elegge il Presidente della Repubblica Italiana - : La Costituzione stabilisce modalità, requisiti e durata del mandato presidenziale. L'elezione spetta al Parlamento in seduta comune e il Capo dello Stato rimane in carica 7 anni. Per essere scelti, è ...

Tutti i presidenti della Repubblica Italiana dal 1946 a oggi - : Da Enrico De Nicola nel 1948 a Sergio Mattarella nel 2015, sono 12 i capi dello Stato che si sono succeduti al Quirinale dalla promulgazione della Costituzione: ecco la lista

Pallavolo - la Nazionale Italiana femminile farà visita al Presidente della Repubblica lunedì 29 ottobre : Il Presidente Mattarella riceverà la Nazionale femminile reduce dai Mondiali di Pallavolo, chiusi al secondo posto dopo la sconfitta in finale con la Serbia Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella riceverà in udienza la Nazionale femminile, dopo la conquista della medaglia d’argento ai Mondiali. L’incontrò avrà luogo al Palazzo del Quirinale lunedì 29 ottobre, alle ore 12. A guidare la delegazione azzurra ci saranno il Presidente ...

Ospedale della Repubblica di San Marino rifiuta di soccorrere una ragazza perché è Italiana : L'Ospedale della Repubblica di San Marino si è rifiutato di ricoverare una ragazza italiana vittima di incidente stradale e bisognosa di cure perché non sammarinese. Un medico: "E’ un comportamento indegno, siamo di fronte all’apartheid sanitaria e umanitaria da parte di uno Stato. Per le autorità di San Marino, un ferito italiano può anche morire al confine ma loro non vanno ad aiutarlo perché non è un loro cittadino".Continua a leggere

Droga - arrestato narcotrafficante Italiano nella Repubblica Dominicana : Le indagini della Mobile di Como hanno portato all'arresto di Marcello Battigaglia, 75 anni, legato a gruppi calabresi e latino americani: gestiva un traffico di coca verso la Lombardia