Isola dei famosi | Alda D’Eusanio nel cast? Dubbi sul ruolo da affidarle

Jeremias Rodriguez : "L'Isola dei Famosi 2019? Mi intriga l'avventura - il contatto con la natura" : Jeremias Rodriguez, in una lunga intervista rilasciata, questa settimana, al settimanale 'Mio', ha confessato di essere tornato nuovamente single e, per nulla, intenzionato a trovare la donna della sua vita: Da poco sono tornato single, sono sul mercato. Ormai ho deciso di non cercare più l'anima gemella, verrà da sè. Ogni volta che la cerco, trovo quella sbagliata. Vivo giorno per giorno e mi guardo intorno. ...

Isola dei Famosi 2019 : Giorgio Manetti candidato come naufrago : Giorgio Manetti sbarcherà all’Isola dei Famosi 2019? Secondo le ultime notizie l’ex star di Uomini e Donne potrebbe essere fra i naufraghi della nuova edizione. Dopo l’addio alla trasmissione di Maria De Filippi, Giorgio sarebbe pronto a volare in Honduras fra i vip del reality condotto da Alessia Marcuzzi. A confidarlo è stato proprio l’imprenditore fiorentino, che ha rilasciato un’intervista a Nuovo Tv in cui ha ...

Colpo della Marcuzzi : Giorgio e Gemma potrebbero sbarcare a L'Isola dei Famosi (rumors) : Quest'anno gli autori de "L'Isola dei Famosi" hanno promesso che sarà formato un cast stellare. E già i primi nomi che circolano ci fanno pensare che non sarà solo una promessa. In questi giorni si è aggiunto anche il nome di Giorgio Manetti, ex protagonista del Trono Over nonché ex dell'attuale star del programma di Maria De Filippi, Gemma Galgani. Non è la prima volta che i personaggi di Uomini e Donne diventano partecipanti di reality show. ...

J-AX E DJ JAD NEL CAST DE L'Isola dei FAMOSI 2019? / 'Dipende da quanto ci pagano!' ma tra i fan è polemica - IlSussidiario.net : J-AX e Dj Jad parteciperanno alL'ISOLA dei FAMOSI? I due artisti non lo escludono ma ad una condizione: il cachet dovrà essere all'altezza.

Anticipazioni L'Isola dei famosi 2019 - spunta anche Giorgio di U&D (RUMORS) : Prende forma il nuovo cast delL'Isola dei famosi 2019. Il reality show condotto da Alessia Marcuzzi che da quest'anno è tornata al timone de Le Iene su Italia1. Il programma tornerà in onda tra gennaio e febbraio del prossimo anno con un'edizione completamente rinnovata. Dopo le polemiche dello scorso anno dovute al canna-gate, che vide protagonista Francesco Monte, quest'anno si spera di poter vedere un'Isola dei famosi con qualche polemica in ...

Isola dei Famosi 2019 : ecco i primi naufraghi : Svelato il nome del primo concorrente de L’Isola dei Famosi 2019: ecco di chi si tratta e tutti i rumors sui papabili naufraghi Mancano ancora alcuni mesi alla partenza de L’Isola dei Famosi 2019, ma in questi giorni si comincia già a delineare il cast dei naufraghi concorrenti della prossima edizione. Annunciato, infatti, il nome del primo concorrente ufficiale. Curiosi di scoprire di chi si tratta? L’Isola dei Famosi 2019: ...

Giorgio Manetti naufrago dell'Isola dei Famosi 2019? "Qualcuno ci sta lavorando" : Il Gabbiano di Uomini e Donne ha intenzione di migrare verso lidi tropicali. Giorgio Manetti, orfano dello studio del dating show di Canale 5 ed amatissimo dal pubblico del pomeriggio dell'Ammiraglia di Mediaset, ha dichiarato ai microfoni di Nuovo Tv che "qualcuno sta lavorando" affinché possa sbarcare in Honduras come naufrago della nuova edizione de L'Isola dei Famosi, in onda ell'inverno prossimo.Qualche settimana fa Manetti, libero ...

Giorgio Manetti confessa : 'Io all'Isola dei famosi? Qualcuno ci sta lavorando' : Giorgio Manetti all'Isola dei famosi 2019? E' questa l'indiscrezione che circola da qualche giorno sul web e che lo stesso toscano ha commentato in modo abbastanza chiaro. Interpellato dalla rivista "Nuovo Tv" sul gossip che lo vorrebbe prossimo a naufragare in Honduras, l'ex cavaliere di Uomini e Donne Over ha detto che qualcosa bolle in pentola, e che a breve le sue tante fan potranno rivederlo in televisione. Giorgio di Uomini e Donne ...

