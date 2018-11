Intervista – Susanna Tamaro | «Adesso che parlo del mio invitato silenzioso chiamato

domanipress

(Di giovedì 22 novembre 2018) Quando si pensa ai grandi nomi della letteratura italiana contemporanea declinata al femminile non si può non fare riferimento a, una delle scrittrici tra le più apprezzate, autrice di numerosi libri di grande successo letterario e di vendita in tutto il mondo con oltre quindici milioni di copie vendute per il suo best-seller “Va’ dove ti porta il cuore”, il libro italiano di maggior successo del secolo scorso tradotto in numerosissime lingue estere. Oggi la scrittrice triestina, che oltre alla grande notorietà come scrittrice ha avuto anche un passato da regista cinematografica, autrice di musica, produttrice di un film e scrittrice di uno spettacolo teatrale ha fatto i conti con se stessa e con quelle accuse, fin troppo aspre, che una critica letteraria caparbiamente accanita contro il suo successo le aveva procurato fino a toglierle la gioia spontanea ...