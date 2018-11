Inter | Spalletti studia la formazione da schierare contro il Frosinone

Inter - Spalletti : “Io ho fatto smettere Totti di giocare? Vi voglio dire una cosa” : Luciano Spalletti, allenatore dell’Inter ed ex della Roma, ha rilasciato un’Intervista al Corriere della Sera. Il tecnico ha parlato della sua esperienza in giallorosso, approfondendo l’argomento Totti. Spalletti a freddo dopo il Barcellona —> ecco tutte le parole Spalletti è stato infatti molto discusso per la lite con Totti quando allenava la Roma, ma ha […] L'articolo Inter, Spalletti: “Io ho fatto ...

Inter - Spalletti a tutto campo : “Marotta valore aggiunto. Su Modric…” : “Il nemico maggiore era la mancanza di fiducia. Ho cercato di far capire ai calciatori che tutti eravamo di fronte allo stesso ostacolo e lo avremmo potuto superare solo come Inter e non come Perisic, Icardi o Miranda. Aver raggiunto la Champions ha convertito la rassegnazione in entusiasmo. La squadra è in evoluzione, ma so già che non arriverà mai a essere come quella che è nella mia testa: quando ci si avvicina, mi viene naturale ...

Spalletti racconta la sua Inter : “vietato porci limiti. Modric? Sarebbe la scorciatoia verso il successo” : Luciano Spalletti è pronto a ripartire con la sua Inter dopo la caduta contro l’Atalanta, la pausa per le Nazionali sarà servita a ricaricare le batterie? Il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, ha preso un po’ d’aria durante la sosta per le Nazionali ed ora è pronto a ripartire con la sua squadra tentando di confermare quanto di buono fatto nella prima parte del campionato. Spalletti è stato Intervistato oggi dal ...

L'ambizione di Spalletti : "Diventare l'allenatore di una delle più grandi Inter della storia" : Luciano Spalletti si racconta. In una lunga Intervista concessa al Corriere della Sera il tecnico nerazzurro racconta il suo periodo e le sue ambizioni: "Dopo essere riuscito ad allenare l'Inter ...

Inter - Marotta vorrebbe rivoluzionare la squadra di Spalletti con Chiesa e Martial : Il viaggio a Nanchino ha dato ancora più carica al prossimo amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, che ha conosciuto il patron di Suning, Jindong Zhang, sottolineando, al suo ritorno in Italia, come abbia trovato un grande gruppo e un bel progetto. Un summit che è servito alle parti per conoscersi e per delineare la strategia per ridurre il gap dalla Juventus sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico. Per ...

Inter - Luciano Spalletti : 'Var imprescindibile - dove non c'è manca qualcosa' : Luciano Spalletti, tecnico dell'Inter, si è espresso in maniera favorevole al Var, lo strumento utilizzato su tutti i campi di Serie A per poter controllare eventuali azioni sulle quali i direttori di gara mostrino qualche perplessità. Per Spalletti la sua utilità ormai è fuori discussione. Il Var è stato uno degli argomenti trattati nella riunione che si è svolta poco fa tra le società di Serie A e l'Associazione Italiana Arbitri. Il tecnico ...

Inter tra Champions - Roma e Juve : volata verità per Spalletti : Tutto o quasi in ventitré giorni: anche se siamo solo a novembre, le prossime tre settimane saranno decisive. In Europa i nerazzurri si giocheranno due match point per l'accesso agli ottavi di finale ...

Inter - Suning a giugno dovrebbe rinforzare la rosa a disposizione di Spalletti : La prossima estate l'Inter dovrebbe uscire definitivamente dalle restrizioni imposte dalla Uefa con il Fair Play Finanziario. Saranno gli ultimi mesi di sacrifici, con il direttore sportivo, Piero Ausilio, che per l'ultima sessione estiva di calciomercato sarà costretto a realizzare quarantacinque-cinquanta milioni di euro di plusvalenze. Da luglio, poi, i nerazzurri potranno muoversi con maggiore libertà e Suning sta già studiando le soluzioni ...

Inter - Perisic double face : Spalletti rivuole il Terribile : Con la Croazia Ivan è sempre il Terribile. Con l'Inter è più Dottor Jekyll e Mister Hyde. Ma quale sarà la versione giusta di Ivan Perisic? I tifosi dell'Inter se lo chiedono ma sanno che il numero 44 ...

Inter - Modric potrebbe arrivare a gennaio : cambierebbe l'undici di Spalletti (RUMORS) : Anche ieri contro lo Spagna, con la maglia della sua Croazia, ha dimostrato di essere ancora tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Parliamo del centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, che sembra aver ritrovato la forma migliore dopo un inizio difficile che lo ha visto relegato in panchina con i blancos in più di una circostanza. Un inizio condizionato anche dalle fatiche del Mondiale in Russia, come ammesso dallo stesso giocatore che ha ...

Inter - il possibile arrivo di Marotta potrebbe rivoluzionare l'undici di Spalletti (RUMOR) : Manca ancora qualche dettaglio ma ormai si può affermare che Giuseppe Marotta potrebbe diventare un nuovo dirigente dell'Inter, anche se è ancora da chiarire il ruolo. L'ex amministratore delegato della Juventus ha annunciato l'addio al club bianconero dopo il match di campionato vinto contro il Napoli e da allora i contatti con il neo presidente, Steven Zhang, sono stati frequenti: tra qualche giorno infatti ci sarà anche l'incontro con il ...

Inter su Rafinha e Chiesa : l'undici di Spalletti si rivoluzionerebbe (RUMORS) : La pesante sconfitta subita in campionato contro l'Atalanta ha messo in evidenza ancora alcuni limiti all'Interno della rosa dell'Inter. Un 1-4 che sarebbe potuto essere anche più pesante se nel primo tempo il portiere sloveno, Samir Handanovic, non avesse salvato il risultato in più circostanze e non è la prima volta che ciò avviene. La squadra di Luciano Spalletti potrebbe aver pagato il match di Champions League contro il Barcellona che ha ...

Inter - Spalletti non si nasconde : 'Non siamo noi l'anti-Juve - c'è ancora un gap' : ROMA - ' Ci accostate sempre alla Juve ma siamo partiti troppo indietro e abbiamo fatto poco percorso per colmare il gap '. Il tecnico dell' Inter Luciano Spalletti allontana così la definizione di ...

Inter - Spalletti : "Ho fatto scelte sbagliate. Ma anche il Barça ha perso" : Luciano Spalletti, Intervenendo alla consegna della Panchina d'oro a Coverciano, è tornato a parlare della sua Inter, uscita malconcia dalla sfida con l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato. "C'è ...