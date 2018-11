Inter | Marotta | “Ciclo terminato alla Juventus | ma voglio tornare nel calcio”

Napoli - Ancelotti : “Marotta serio e capace. Farà bene anche all’Inter” : Intervistato sulle frequenze di “Radio Kiss Kiss”, Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato anche di argomenti collegati al suo passato al Milan e dell’arrivo di Beppe Marotta come amministratore delegato dell’Inter. LEGGI anche: Napoli, Ancelotti vuole allenare Cavani: “Mi piacciono i giocatori bravi” Napoli, Ancelotti: “Non ce la faccio a dare del tu a […] L'articolo Napoli, Ancelotti: “Marotta ...

Inter a caccia di giovani centrocampisti : tanti nomi sul taccuino di Marotta : Con l’arrivo di Beppe Marotta come amministratore delegato, l’Inter starebbe cercando nuovi centrocampisti. Nel corso della sua permanenza in Cina per mettere a punto gli ultimi particolari sul suo contratto con la proprietà cinese, il dirigente italiano avrebbe discusso con Suning in maniera particolare di calciomercato. Il club nerazzurro durante la finestra di contrattazioni di […] L'articolo Inter a caccia di giovani ...

Inter - Spalletti a tutto campo : “Marotta valore aggiunto. Su Modric…” : “Il nemico maggiore era la mancanza di fiducia. Ho cercato di far capire ai calciatori che tutti eravamo di fronte allo stesso ostacolo e lo avremmo potuto superare solo come Inter e non come Perisic, Icardi o Miranda. Aver raggiunto la Champions ha convertito la rassegnazione in entusiasmo. La squadra è in evoluzione, ma so già che non arriverà mai a essere come quella che è nella mia testa: quando ci si avvicina, mi viene naturale ...

Primo giorno di Marotta con la «maglia» dell'Inter e i piani nel cassetto : Intanto ci sono da muovere altri passi per prendere confidenza con il mondo interista. Dalla sede alla Pinetina, dalla squadra a Spalletti.

Inter-Milan - derby per Sensi. Marotta punta anche Tonali. E Barella è d'oro... : Quello che riguarderà i giovani centrocampisti italiani - come raccontano Carlo Laudisa e Matteo Pierelli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - sarà un mercato molto movimentato, soprattutto in estate. Merito anche della Nazionale che nelle ultime uscite, nel settore nevralgico, ha mostrato solo problemi di abbondanza. Da Sensi a ...

Inter - Marotta penserebbe al grande colpo per l'estate : Milinkovic-Savic (RUMORS) : Ormai l'arrivo di Beppe Marotta in casa Inter è una questione di ore, poi l'ex ad bianconero dovrebbe essere operativo, a stretto contatto con la dirigenza Interista per programmare i prossimi colpi di mercato. Tra i sogni dello stesso ci sarebbe quello di Milinkovic Savic, centrocampista attualmente in forza alla Lazio. Marotta in queste ultime ore è tornato da un viaggio di lavoro a Nanchino, in Cina. A Malpensa, come riporta Fox Sports ...

Inter - Asamoah : 'Col Frosinone in campo con lo spirito Champions. Marotta? Un piacere lavorare con lui' : Kwadwo Asamoah , esterno dell' Inter arrivato la scorsa estate dalla Juventus e diventato subito una pedina fondamentale per Spalletti, ha parlato in occasione di un evento con un partner commerciale ...

Marotta in Lega con Antonello : la nuova Inter "nasce" in Lega - a Milano : Poco dopo le 14 di oggi, mercoledì 21 novembre 2018, Beppe Marotta ha fatto il suo "ingresso" nel regno Interista. Siamo alla forma, non alla sostanza, beninteso. Tornato dalla Cina dopo i colloqui ...

Inter - Marotta rientra dalla Cina : "Impressione positiva" : 'Impressione positiva', così Beppe Marotta - da Malpensa - ha commentato il viaggio in Cina, dove ha incontrato la famiglia Zhang proprietaria dell'Inter. L'ex dirigente della Juventus si è quindi ...

Inter - Marotta torna dalla Cina : 'Impressione positiva' : 'Impressione? positiva'. È questo il commento di Beppe Marotta dopo l'incontro con i vertici di Suning in Cina per il suo imminente approdo all'Inter. L'ex dg della Juventus è atterrato in mattinata ...

Marotta-Inter - ci siamo : ecco quando arriverà l’ufficialità : Marotta-Inter, un matrimonio destinato a diventare ufficiale nel giro di pochissimo tempo. L’ex direttore generale della Juventus, di ritorno dal viaggio in Cina, ai microfoni di Matteo Barzaghi, giornalista di SkySport, ha ammesso la “positività” del viaggio, senza però rilasciare nessun altro tipo di dichiarazione. La sensazione è che l’affare possa decollare nel giro di […] L'articolo Marotta-Inter, ci siamo: ...

Inter - Marotta rientra dalla Cina : «Impressione positiva» : «Impressione? Positiva. Parleremo più avanti». Beppe Marotta ha commentato così l'incontro con i vertici di Suning in Cina, per il suo approdo all'Inter. L'articolo Inter, Marotta rientra dalla Cina: «Impressione positiva» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter - galassia Marotta : c'è un passepartout dal Real a Raiola : Beppe Marotta stamattina rientra da Nanchino in tempo per partecipare al Consiglio di Lega, e lo fa virtualmente da amministratore delegato dell'Inter, con la massima soddisfazione espressa della ...

Inter : Marotta Interessato a Rabiot - la trattativa dà fastidio alla Juventus : Cominciano a scaldarsi i motori per il calciomercato. In pole position per l'Inter targata Beppe Marotta e la Juventus, c'è il giovane calciatore francese Adrien Rabiot-Provost, giocatore francese che milita attualmente nel Paris Saint Germain nato a Saint Maurice il 3 Aprile 1995. Già nella primavera dell'anno 2014, l'allora direttore sportivo della Roma Walter Sabatini (attuale responsabile dell'area tecnica della Sampdoria), aveva cercato di ...