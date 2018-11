Inter | il Barcellona potrebbe cedere Rafinha

Calciomercato - il Barcellona potrebbe soffiare un calciatore a Inter e Juventus : i dettagli dell’operazione : Le logiche del Calciomercato, si sa, non sono propriamente lineari, così un calciatore che sembra essere vicino a un determinato club dopo poche ore si accasa ad un altro. Lo si è visto in estate con Malcom, prima vicino all’Inter, poi vicinissimo (era praticamente fatta) con la Roma ed infine, proprio mentre la società giallorossa lo attendeva per la firma, ecco il volo a Barcellona e l’inizio di una nuova avventura. Proprio i ...

Barcellona - Messi Interviene sul mercato : vuole Piatek al suo fianco : Barcellona, Lionel Messi si sarebbe esposto per quanto concerne l’acquisto di Krzysztof Piatek già nel mese di gennaio Barcellona, Lionel Messi avrebbe esplicitamente chiesto alla società di andare a prendere Krzysztof Piatek dal Genoa. Il calciatore polacco avrebbe talmente tanto impressionato la Pulce da proporlo alla proprietà blaugrana per il prossimo mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Don Balon il calciatore ...

Mercato Inter - De Jong : il Barcellona l'avrebbe messo in cima alle preferenze (RUMORS) : Frankie De Jong si mostra sorridente alle domande della stampa. Con la sua gentilezza fa sapere ai media di essere contento delle ammirazioni che ha per lui il Barcellona, la fortissima squadra catalana. Gli stessi infatti starebbero pensando, almeno questa è l'indiscrezione del giornale sportivo spagnolo Mundo Deportivo, di portare Frankie alla gran corte dei catalani. Qui infatti il giocatore diverrebbe il sostituto ideale di Busquets. Ma ...

Ibrahimovic : 'Via dalla Juve per colpa di Moggi'. Maxwell e il retroscena sul passaggio dall'Inter al Barcellona : ... durante la sua esperienza nel campionato italiano; parte di questi estratti sono stati pubblicati dal magazine domenicale de La Gazzetta dello Sport , 'Fuorigioco'. Sul suo addio alla Juve, ...

Inter - il Barcellona avrebbe deciso : Rafinha potrebbe essere ceduto : Uno dei nomi accostati frequentemente ai colori dell'Inter negli ultimi mesi è quello del fantasista brasiliano, Rafinha Alcantara. Il giocatore ha disputato sei mesi in prestito in nerazzurro lo scorso anno, risultando decisivo nella corsa per la qualificazione in Champions League e lasciando il segno nel cuore dei tifosi, che sui social hanno lanciato l'hashtag #RiprendiRafinha. Una petizione che potrebbe tornare di moda a gennaio, visto che ...

Inter - altro che Rafinha : è un'altra la pista che può riaprirsi da Barcellona : Arturo Vidal potrebbe già essere stanco del Barcellona. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport che spiega come Valverde, dopo avere insistito per portarlo in Spagna, gli abbia concesso solo poche opportunità da titolare, due partite in campionato e una in Coppa del Re. Decisamente poco ...

Inter - Spalletti : 'Paragone con Mourinho è stimolo. Con l'Atalanta scelte sbagliate. Ha pesato anche il Barcellona' : ... riconoscimento vinto da Massimiliano Allegri, votato anche dallo stesso Spalletti, è Intervenuto ai microfoni di Sky Sport . C'è ancora rammarico per la sconfitta con l'Atalanta? "È chiaro che c'è ...

L’Inter torna sulla terra! Dal pareggio con il Barcellona al poker dell’Atalanta : il ‘risveglio’ è traumatico : Atalanta supersonica contro l’Inter, dopo 7 vittorie consecutive in campionato e il pareggio contro il Barcellona i nerazzurri tracollano a Bergamo Sotto il cielo grigio di Bergamo, l’Inter viene fermata clamorosamente da una supersonica Atalanta. Nel derby lombardo, in cui i colori delle squadre sono sovrapponibili, i nerazzurri di casa assumono i panni dei ‘cugini’ interisti e prendono in mano le redini della ...

Piatek Interessa anche al Barcellona : ANSA, - ROMA, 11 NOV - Nell'elenco dei possibili successori alla guida dell'attacco del Barcellona, in un futuro non troppo lontano, figura anche il nome del polacco del Genoa, Krzysztof Piatek. Il ...

Sacchi : 'Inter - pari immeritato con il Barcellona' : Il match di Champions League tra Inter e Barcellona, terminato 1-1 [VIDEO], ha regalato un punto prezioso ad entrambe le squadre che sono ormai ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. Alla squadra di Luciano Spalletti, infatti, bastera' un pareggio al Wembley Stadium contro il Tottenham per strappare la qualificazione con un turno di anticipo. La sfida del Meazza, comunque, ha visto gli spagnoli avere sempre il pallino del gioco ...

Barcellona : Malcom in gol contro l’Inter - ma il merito è… di Messi : In estate è stato uno dei calciatori più chiacchierati con l’interesse dell’Inter, poi con la trattativa praticamente chiusa con la Roma, infine con il blitz del Barcellona che lo ha strappato al Bordeaux e ai giallorossi per la bellezza di 41 milioni di euro, adesso Malcom finalmente ha realizzato il primo gol in maglia blaugrana. Tra l’altro, la rete è arrivata nella gara di Champions League proprio contro l’Inter ...

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Inter-Barcellona - Messi : ecco perché non ha giocato in Champions : Il quotidiano spagnolo 'Sport' ha chiarito il motivo dell'assenza in campo della 'Pulce': Per conoscere tutte le ultime news di calciomercato, clicca qua . Lionel Messi è partito per Milano in veste ...