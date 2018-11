Inter | Cruz | ' Icardi diventerà ancora più forte Ha dimostrato una qualità su tutte'

L’Uomo del Giorno : Julio Cruz - forte attaccante di Bologna e Inter : Julio Ricardo Cruz è nato a Santiago del Estero, il 10 ottobre 1974. Iniziò a giocare nel Banfield, con cui disputò un campionato giovanile arrivando anche all’esordio professionistico. Giocò una stagione nel River Plate, prima di approdare nel calcio europeo: fu infatti acquistato dal Feyenoord nel 1997. Nei Paesi Bassi vinse il campionato e la supercoppa nazionali, debuttando anche in Champions League. Ebbe, per altro, una media ...

Che fine ha fatto Julio Cruz? Punto di riferimento del Bologna e dell’Inter : Julio Ricardo Cruz è un ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. Iniziò a giocare nel Banfield, con cui disputò un campionato giovanile arrivando anche all’esordio professionistico. Giocò una stagione nel River Plate, prima di approdare nel calcio europeo: fu infatti acquistato dal Feyenoord nel 1997. Nei Paesi Bassi vinse il campionato e la supercoppa nazionali, debuttando anche in Champions League. Ebbe, per altro, una media ...