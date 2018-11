Inter | anche con il Frosinone oltre 60 000 spettatori a San Siro

Andrea Cerioli - un suo gesto non piace : arriva anche l’Intervento di Luigi : Andrea Cerioli accusato a Uomini e Donne: Luigi Mastroianni dice la sua Andrea Cerioli a Uomini e Donne viene accusato di essere una persona troppo pesante e a dire la sua ci pensa anche Luigi Mastroianni. Scendendo nel dettaglio, il pubblico ha commentato negativamente il comportamento di Andrea sul trono. A detta di alcuni telespettatori, […] L'articolo Andrea Cerioli, un suo gesto non piace: arriva anche l’intervento di Luigi ...

Inter - si studia come rafforzare la rosa : tra i possibili Interessi anche Chiesa : Manca l'ufficialità, che dovrebbe arrivare dopo il match di Champions League contro il Tottenham, ma Giuseppe Marotta potrebbe a breve divenire il nuovo amministratore delegato dell'Inter. Il viaggio a Nanchino ha permesso all'ex dirigente della Juventus di conoscere i vertici di Suning e, in particolar modo, il patron, Jindong Zhang, che ha ribadito la volontà di riportare il club ai vertici del calcio mondiale. Da luglio la società potrà ...

Inter - anche il Chelsea su Skriniar : sorpasso sul Manchester United : Uno dei giocatori dell'Inter più ambiti dai top club europei è sicuramente il centrale slovacco Milan Skriniar. anche in questa stagione l'ex Sampdoria sta sorprendendo tutti con il proprio rendimento, dimostrandosi uno dei migliori Interpreti nel ruolo in tutta Europa. La consacrazione è arrivata in Champions League, dove il calciatore è riuscito ad annullare, in coppia con Stefan De Vrij, fuoriclasse assoluti come Kane e Luis Suarez. Perfino ...

Inter-Milan - derby per Sensi. Marotta punta anche Tonali. E Barella è d'oro... : Quello che riguarderà i giovani centrocampisti italiani - come raccontano Carlo Laudisa e Matteo Pierelli nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - sarà un mercato molto movimentato, soprattutto in estate. Merito anche della Nazionale che nelle ultime uscite, nel settore nevralgico, ha mostrato solo problemi di abbondanza. Da Sensi a ...

Sciopero generale dei medici - a rischio 40mila Interventi. Vergallo (Aaroi-Emac) : “Azione anche a tutela dei cittadini” : A rischio 40mila interventi. A comunicarlo è il Sindacato degli Anestesisti Rianimatori che – in riferimento allo Sciopero generale dei medici del Servizio Sanitario Nazionale indetto per venerdì 23 novembre – “provocherà forti disagi negli ospedali italiani con il probabile blocco delle sale operatorie che avrà come conseguenza l’annullamento di migliaia di interventi. Saranno invece garantiti tutti gli interventi ...

Inter - il Manchester United torna a pensare ad Ivan Perisic (RUMORS) : Nelle fila dell'Inter, uno dei giocatori spesso al centro dei rumors di mercato è l'esterno croato, Ivan Perisic. Il giocatore si è messo in luce in particolar modo nel Mondiale in Russia con la propria Nazionale, dando un contributo fondamentale per arrivare in finale. In questa prima parte della stagione disputata con la maglia nerazzurra, invece, l'ex Wolfsburg non è apparso al top della forma, pagando probabilmente anche le fatiche della ...

Il VAR arriva anche in Premier League e Sports Interactive lo introdurrà in Football Manager 2019 : Dopo che le squadre di calcio inglesi della Premier League hanno accettato di utilizzare il VAR (strumento discusso nella Serie A italiana), Football Manager 19 riceverà una patch che incorpora questo importante cambiamento.Come riporta PCGamesN, il VAR ha fatto il suo debutto nella Coppa del Mondo di quest'anno e, nel complesso, è stato visto come un successo - è un sistema in cui un team di arbitri assistono quelli sul campo in alcune ...

Il medico è il garante dell’Interesse del paziente - anche nei confronti del servizio sanitario : Gli italiani sono sempre più alla ricerca di un'alleanza terapeutica, in cui il medico rappresenti, nel suo agire in scienza e coscienza, la garanzia della tutela della salute del paziente. Secondo il 58% medico e paziente devono collaborare nel prendere le decisioni sulle cure migliori (la quota è aumentata rispetto al 55,9% rilevato nel 2007). La percentuale è molto più elevata tra gli anziani (82,8%), che sperimentano più di tutti il valore ...

Coppa d’Africa - primo gol di Kondogbia con la Repubblica Centrafricana. L’ex Inter campione anche fuori dal campo : La carriera di Geoffrey Kondogbia nel 2018 ha subito una svolta abbastanza netta. Non si parla di prestazioni o di un suo acquisto da parte di un top club, quanto della sua scelta di abbandonare la possibilità di giocare per la nazionale francese per concentrarsi sul paese d’origine, la Repubblica Centrafricana. La missione di condurre la sua “nuova” Nazionale alla Coppa d’Africa 2019 è praticamente andata, dato ...

Ralph alla scoperta di Internet "per mostrarne anche i lati oscuri" : Nel nuovo film della Disney reunion di principesse tra i cyberbulli Anteprima Una gigantesca metropoli dove il mondo di Internet, con tutti i suoi personaggi, i suoi pericoli e le sue esasperazioni, ...

Inter - il Manchester United tenta Skriniar (RUMORS) : Uno dei migliori talenti in casa Inter è sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato l'estate scorsa dalla Sampdoria per dieci milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore si è affermato come uno dei migliori centrali del campionato italiano. Anche quest'anno lo slovacco si sta confermando su quei livelli e, anzi, anche in Europa sta dimostrando il proprio valore, ...

Serbia - 'se Kosovo in Interpol - banche dati a terroristi' : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

In UK : Inter - Manchester United in pressing per Skriniar : Secondo quanto riportato dal “Sun”, il Manchester United avrà bisogno di alzare notevolmente l’offerta all’Inter per riuscire a convincere il club nerazzurro a cedere il difensore slovacco Milan Skriniar. Già questa estate la società meneghina ha detto no a una proposta da 60 milioni di euro. I Red Devils infatti da agosto hanno messo nel […] L'articolo In UK: Inter, Manchester United in pressing per Skriniar ...

Inter - anche Lazzari fra gli obiettivi : L'Inter continua a seguire anche Manuel Lazzari . Secondo la Gazzetta dello Sport il club nerazzurro è pronto a un'offerta in vista della prossima stagione.